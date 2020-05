Franse dolfijn wil vanuit Amsterdam niet terug naar zee: "We maken ons zorgen"

"Wij maken ons wel zorgen om de gezondheid van het dier," aldus Annemarie van den Berg van hulporganisatie SOS Dolfijn. Het dier is namelijk zout water gewend en zwemt nu in brak Amsterdams water. "We monitoren constant zijn gezondheid en we weten niet of hij nu wel vis weet te vinden. Het dier wordt bewust niet gevoerd, want anders blijft hij zeker rondhangen."

De dolfijn is drie dagen geleden met een vrachtschip Tres Hombres mee gezwommen van Frankrijk naar Nederland. Om in Amsterdam te komen is hij ook door de sluis in IJmuiden gezommen. De eerste reddingspoging is niet gelukt, het dier is wel een stukje meegezommen met het bootje van SOS Dolfijn, maar zwom toch weer terug naar het vrachschip.

Bekende dolfijn

Zafar is een bekende dolfijn in Frankrijk, omdat hij solo door het leven gaat. Normaal zwemmen tuimelaars in groepen door het zilte water. Hoewel de tuimelaar een unieke verschijning is wordt er alles aan gedaan om de dolfijn weer naar zee te krijgen. "Gisteren hebben we een poging gedaan, door met twee rubberen bootjes hem weg te lokken, maar de dolfijn zwom weer terug. De sluis bij IJmuiden is de blokkade, anders zou hij op een natuurlijke manier wel zijn weg terug vinden."

Vanavond wordt een tweede poging gedaan. "Hij moet gewoon weer terug naar zee, dat is het beste voor hem. Dit blijft een noodsituatie voor de dolfijn." Op dit moment is de Dolfijn te vinden het havengebied van Amsterdam en moet vanuit daar terug naar zee.

De scheepslieden van Tres Hombres kunnen wel lachen om het dier. Zeeman Paul Lansbergen: "We zien op zee regelmatig dolfijnen, maar dit is wel uniek, dat hij helemaal mee is gezwommen. Waarom? Misschien vond hij de coronamaatregelen in Frankrijk wel te streng!"