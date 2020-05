Bemanning Helders zeilschip verdrietig om dood meezwemmende dolfijn Zafar

DEN HELDER - Voor de bemanning van het Helderse zeilschip Tres Hombres is het bericht dat de met hen meezwemmende dolfijn Zafar dood is, als een mokerslag aangekomen. "Het nieuws is ingeslagen als een bom", zegt bedrijfsleider Sabine Fox. "Heel triest."

Op de Atlantische Oceaan had de bemanning te kampen met harde noordenwind, waardoor ze zich genoodzaakt zag in Frankrijk een korte tussenstop in te lassen om proviand in te slaan. Daar dook dolfijn Zafar op. Hij zwom met de Tres Hombres mee, helemaal naar Nederland. "In het begin denk je, o, wat leuk, een dolfijn. Maar hij bleef maar bij ons hangen", zegt kapitein Wiebe Radstake. "Toen we in Nederland aankwamen, ontstond er een mediaspektakel."

Het dier stond bij Franse schippers bekend als nieuwsgierig en zwom graag mee met schepen. Dat wist de Tres Hombres nog niet toen het schip, meer uit nood, aanmeerde in Frankrijk. "We kwamen van de Dominicaanse Republiek vandaan en besloten de Azoren dit keer over te slaan vanwege de coronacrisis", vertelt Sabine Fox. "De bemanning hadden we wel geïnformeerd, maar we hadden niet alle details verteld om ze niet onnodig ongerust te maken. Je zit toch op elkaar met een flink groep mensen op een heel kleine plek."

Sabine zag anderhalve week geleden in IJmuiden voor het eerst het dier in het echt. "We hadden eigenlijk gehoopt dat hij terug zou gaan, en dat hij niet de sluis in zou zwemmen met het schip. Maar dat deed hij helaas wel." Vanaf het begin had ze contact met SOS Dolfijn: medewerkers hielpen vanaf zaterdagavond 2 mei om het dier naar zee te begeleiden.

"We hebben alles gedaan om het dier naar buiten te brengen, en we hoopten zo dat het zou lukken." De opluchting was daarom groot toen het bericht kwam dat Zafar weer op zee was. "SOS Dolfijn zou hem in de gaten houden en het leek goed te gaan", zegt Sabine. "Hij was op open zee en we zouden niet bij hem in de buurt komen, anders sloot hij zo weer bij ons aan."

De afgelopen dagen had ze niets meer gehoord. Ze hoopte dat dit een goed teken zou zijn. Nu blijkt dat het toch slecht is afgelopen met het dier, is ze erg verdrietig. "We hebben alles geprobeerd en het was toch zo'n supermooi en fascinerend dier. Zo bijzonder om te zien hoe hij met het schip meezwom, af en toe onder de boeg dook en dan ademhaalde. Dit is echt niet wat je voor zo'n dier wilt." Uiteraard sluit de kapitein zich er bij aan: "Heel treurig en jammer."

Doodsoorzaak

De faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht werd ingeschakeld om onderzoek te doen naar het karkas van het dier. Zij maakten vanmiddag bekend dat Zafar vermoedelijk is doodgegaan nadat zijn staartvin geamputeerd was door de schroef van een boot.

"In de maag en darmen werden veel voedselresten aangetroffen, hij is een acute dood gestorven", aldus onderzoekster Lonneke IJsseldijk. De faculteit laat verder weten dat er onder andere microscopisch onderzoek van de hersenen zal worden gedaan.