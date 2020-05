Dolfijn Zafar dood aangespoeld op strand Wijk aan Zee

In plaats van rechtsomkeert te maken, volgde Zafar het schip ook toen het door de sluizen voer, en wilde zelfs in de Amsterdamse haven geen afscheid nemen van het klassieke zeilschip.

Zafar was al langer bekend onder bewoners van Franse kustgebieden, maar sinds vorige week ook in Nederland. Twee weken geleden volgde de dolfijn het Helderse vrachtschip Tres Hombres vanuit Franse wateren naar de sluis van IJmuiden.

De melder was Stefan Kamsma, die een strandwandeling met z'n hond maakte en het kadaver tussen de strandopgang bij Heliomare en de strandhuisjes in de branding aantrof. "Hij was vanwege het schuim niet goed te zien", vertelt Kamsma aan NH Nieuws. "Maar m'n hond rook hem."

Uiteindelijk werd het dier met de Tres Hombres terug naar de sluizen van IJmuiden gelokt, waar de dolfijn met een list weer de Noordzee werd opgestuurd. Al snel werd duidelijk dat de dolfijn niet van plan was snel te vertrekken: hij bleef in de buurt van de sluismond.

Staartblad

Inmiddels is het kadaver van Zafar van het strand gehaald. Hoe de dolfijn is gestorven, is niet bekend. Opvallend is wel dat het staartblad mist. De dolfijn is naar de Universiteit Utrecht gebracht, waar de Faculteit Diergeneeskunde de doodsoorzaak zal onderzoeken.

SOS Dolfijn schrijft 'zeer aangedaan' te zijn 'door dit verdrietige nieuws'.

Beelden van Zafar toen hij nog rondzwom in de Noordzee