Dolfijn Zafar dé attractie op bevrijdingsdag: "Ik hoop niet dat mensen hem gaan aaien"

VELSEN - Hij was vandaag dé attractie van de Noordzeekust. Dolfijn Zafar heeft nog steeds het ruime sop niet gekozen, maar zwemt nog rond in jachthaven Seaport Marina. En dat ging als een lopend vuurtje door IJmuiden, waardoor het op de walkant druk werd met nieuwsgierigen. Handhaving en politie kwamen ter plaatse, maar hoefden niet in te grijpen omdat belangstellenden keurig anderhalve meter afstand hielden.

Fred Segaar/NH Nieuws

Annemarie van den Berg van SOS Dolfijn is niet verrast dat Zafar hier nog steeds rondzwemt. De zogeheten tuimeldolfijn geniet namelijk van aandacht. "Zolang de mensen blijven kijken, filmen, fotograferen en er bootjes blijven varen, blijft hij hier rondzwemmen. Hij vertrekt pas als het saai wordt", weet Annemarie. Tres Hombres Zafar verscheen vorige week in het kielzog van zeil/vrachtschip Tres Hombres in het Noorzeekanaal. Omdat het water daar brak is en de sluizen een gevaarlijke doorgang kunnen vormen, werd hij vanuit Amsterdam terug naar zee geloodst. Maar het bevalt hem hier kennelijk zo goed, dat hij nog even blijft rondzwemmen tussen de bootjes van Seaport Marina. Tekst gaat verder onder de video

Beeld: Rico Dallinga

"Er zijn geen gevaren voor hem hier", zegt Annemarie. "Alleen moet het aantal bootjes rond hem beperkt blijven. Anders kan het gevaarlijk worden." Dan valt haar oog op een jetski die in de buurt probeert te komen. Ze wenkt de bestuurder afstand te houden, hij negeert haar. "Dan moet hij het zelf maar weten", verzucht Annemarie.

NH Nieuws

"Zo'n dolijn is drie meter lang en weegt driehonderd kilo. Als hij tegen de jetski aanbotst, liggen ze in het water, met alle gevolgen van dien", zegt Annemarie. "Het is niet alleen maar spelen wat de dolfijn doet. Hij kan ook agressief zijn en dat wil je niet. Heb je z'n tanden wel eens gezien?"

Fred Segaar/NH Nieuws

Mensen met foto- en filmcamera's drentelen intussen nerveus langs de kant. De angst is groot dat Zafar een sprong maakt op het moment dat ze net even niet opletten. "Daar gaat-ie", roept de één tegen de ander.

Ze moeten het doen met beelden van de zwemmende dolfijn. Springend zien ze hem niet vanmiddag. "Jammer, dat zou mooi zijn. Als je die foto hebt, ben je een mazzelaar."

Foto: Bas Groen

Deze teleurgestelde fotograaf krijgt de komende dagen waarschijnlijk nog wel een kans dé foto te maken. Want zolang het druk blijft aan de kant en met nieuwsgierigen in bootjes op het water, blijft Zafar er rondzwemmen. Annemarie: "Voor de Franse kust, waar hij vandaan komt, doet hij niet anders dan in haventjes rondhangen. Daar voelt hij zich nu eenmaal prettig. Dus ik zie hem niet één twee drie vertrekken. Prima, maar we moeten oppassen dat het geen attractie wordt. Je wil niet dat mensen hem gaan proberen te aaien."