West-Friese sportsector maakt er het beste van: 'na deze start kan het alleen maar beter worden'

BOVENKARSPEL/WERVERSHOOF - Sportondernemers kunnen na de versoepeling van de coronamaatregelen weer een voorzichtige start maken. Bij sportcentrum de Dars in Wervershoof zijn de groepslessen naar buiten gehaald en bootcamptrainers Jeff Tool en Sebastian Bloem kunnen eindelijk van start gaan met hun nieuwe onderneming. Zes keer per week staan zij nu in het streekbos om bootcamples te geven.

Bij sportcentrum De Dars in Wervershoof is binnen alles gereed om op anderhalve meter afstand te sporten. "Als we groen licht krijgen, dan kunnen we over een uur open", vertelt eigenaar Inge Schouten. Het bericht van premier Rutte dat sportscholen vooralsnog tot 1 september dichtblijven was een schok voor Schouten. Inmiddels is de klap verwerkt en zet ze de schouders eronder. Buitensporten is wél mogelijk en die optie grijpt ze met beide handen aan. Naast de ingang van het sportcentrum werken de eerste sportievelingen zich in het zweet. "Eigenlijk is buitensport de enige mogelijkheid voor ons", concludeert Schouten. "We geven de normale groepslessen, dat gaat van body balance tot zumba." Tekst loopt door onder de video

NH Nieuws

Dat vertier rondom de Dars doet haar goed. "Ik kwam aldoor aanfietsen bij een leeg parkeerterrein. Nu zie je dat er wat gebeurt, dat is natuurlijk sowieso fijn: dat er in ieder geval een start is. In die zin kan het alleen maar beter worden." Die start is voor Jeff Tool uit Enkhuizen en Sebastian Bloem uit Onderdijk meteen een nieuw begin: de sportondernemers voegen hun bedrijven samen als Bloom Gym. "Samen sta je sterker en kun je je op meerdere vlakken ontplooien", vertelt Bloem. Daar is zijn compagnon het mee eens: "Op deze manier kunnen wij elkaar heel goed aanvullen en de kwaliteit van de lessen verbeteren."

Quote 'Ik sta hier weer met een glimlach, gisteren ook. We zijn gewoon klaar om te veranderen.' Jeff Tool

Ze hebben plannen genoeg. "We hebben een concept bedacht waarbij mensen bij de progressie die ze maken ook hun geld kunnen 'terugtrainen'", legt Bloem uit. "Maar we willen ook expedities doen naar Noorwegen of de bergen in. Dat zijn dingen naast ons standaard aanbod van bootcamp en personal training." Voor nu houden ze het op bootcamplessen, zes avonden per week in het Streekbos. De groepen zijn klein om zo de anderhalve meter te waarborgen. Ondanks dat de sportmaterialen thuisblijven, lukt het Bloom Gym om de eerste deelnemers in het zweet te krijgen. "Ik sta hier weer met een glimlach, gisteren ook", vertelt Tool. "Vooral met deze nieuwe ontwikkelingen, we zijn gewoon klaar om te veranderen." Aan de slag Sportschooleigenaar Inge Schouten kan ook niet wachten om weer volle bak aan de slag te gaan. Naast De Dars in Wervershoof heeft ze samen met haar vader De Bloesem in Wognum en tien vestigingen van Fitness Club Nederland. Het allerliefst verwelkomt ze de leden weer binnen, niet alleen in de fitnesszaal maar ook op de tennisbaan of voor een potje padel. "En dat je ook hier in het sportcafé met z'n allen na afloop weer een borreltje kan doen, want dat is natuurlijk hetgeen waar we weer naartoe willen." De branchevereniging NL Actief had gisteren een gesprek met minister van Rijn. NL Actief zet zich in voor een eerdere opening van sportcentra. Dat gesprek heeft gisteren nog niets concreets opgeleverd.