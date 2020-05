Steun voor lokale ondernemers met campagne: "Het zijn spannende tijden"

ENKHUIZEN - Lokale ondernemers worstelen zich door de crisis heen. Ook al is het sinds Pasen weer wat drukker op de Westerstraat in Enkhuizen, horeca en winkeliers lopen veel omzet mis. Om de ondernemers te steunen en inwoners aanmoedigen lokaal te kopen, is er een campagne opgezet.

Enkhuizen moet het vanaf maart en in de zomermaanden vooral hebben van de toeristen, maar die zijn er niet. "De haven is leeg, de camping is leeg dus dat is wel heftig", vertelt Marieke Schoonen, voorzitter van de winkeliersvereniging WSE en eigenaar van een koffiezaak.

Inmiddels zijn er zo'n 70 winkeliers en horecazaken die meedoen en te vinden zijn op de website 'enkhuizenbezorgt'. Met de campage 'Help elkaar en koop lokaal' worden inwoners aangemoedigd om zoveel mogelijk bij de lokale ondernemer te kopen. "Het verbindt de ondernemers ook om Enkhuizen op de kaart te blijven zetten. Ook na de coronacrisis", vertelt Martine de Winter van stichting Marketing Enkhuizen.

Zomercollectie hangt stil

Vooral de modebrache is volgens de winkeliersvereniging hard getroffen. Naar schatting loopt eigenaar Hanneke de Jong van kledingwinkel La Vie en Rose, zo'n veertig procent van de aankopen mis. Direct toen de crisis begon, investeerde ze extra in haar online webshop. "Je moet je voorstellen dat we net de hele zomercollectie binnen hadden. We zitten nu dus met een grote voorraad."

Live paskamer-sessies

In de eerste week van de crisis, was de kledingwinkel gesloten. Hanneke kwam toen op het idee om de paskamer bij mensen thuis te brengen. Hanneke: "We hebben via een livestream jurkjes gepast en laten zien. Via de comments konden mensen verzoekjes doen. De eerste sessie duurde maar liefst drie uur!".

Of ze van de campagne al de vruchten plukt? "Het is natuurlijk een stukje bewustwording. En ik denk dat het altijd goed is om lokaal te promoten en te kopen. Los van de coronacrisis sluiten al veel winkels de deuren. Je wilt de winkels in je eigen buurt natuurlijk gewoon openhouden."