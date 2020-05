Zaadbedrijven bedanken de zorg: juist in deze tijd

De medewerkers van De Omring kregen allemaal een bos pioenrozen aangeboden als blijk van dankbaarheid voor het werk dat zij doen. "Juist in deze tijd", benadrukt het Enkhuizer Zaadbedrijf. Zij doneerden bossen pioenrozen aan alle thuiszorgmedewerkers in de regio's Enkhuizen en Medemblik. Met deze actie steunen zij niet alleen de zorgmedewerkers, maar ondersteunen zij ook een lokale snijbloementeler in Bovenkarspel.

Jaarlijks worden op 12 mei werknemers uit de zorg in het zonnetje gezet op de 'Dag van de zorg'. De maatschappij laat zo zijn waardering blijken voor het werk dat gedaan wordt in de zorgsector. Internationaal wordt deze dag de Dag van de Verpleging genoemd ter nagedachtenis aan de geboortdedag van de wereldberoemde verpleegster Florence Nightingale.

Dijklander Ziekenhuis

Ook in de verpleging van het Dijklander ziekenhuis werd bemoedigd in het werk door een zaadfabrikant. Zaadveredelingsbedrijf Syngenta stelde achthonderd zakjes met bloemzaad beschikbaar voor de Verpleegkundige Adviesraad. De raad deelde deze uit aan de verpleegkundigen in het Dijklander Ziekenhuis.