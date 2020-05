Grote teleurstelling voor sportschooleigenaresse Inge Schouten: "Ik had dit niet zien aankomen"

Het was een onaangename boodschap vanavond van premier Rutte: de sportscholen moeten nog tot 1 september dichtblijven. Een boodschap die hard aankwam bij Inge Schouten, onder meer eigenaresse van sportclub De Dars in Wervershoof en De Bloesem in Wognum. "Ik zit nog in shock, ik had dit niet zien aankomen."

Inge was er helemaal klaar voor om haar sportscholen weer te openen. Ze heeft, samen met haar team, ervoor gezorgd dat ze in de sportclubs kan voldoen aan de voorwaarden. Daarnaast lag er een protocol en had de brancheorganisatie gelobbyd bij het kabinet. Maar het heeft allemaal niet mogen baten. "We dachten: 'het moet echt 11 mei of 1 juni worden dat we open kunnen', maar dit nieuws is een ongelofelijke domper." Lang bij de pakken neer blijven zitten, doet Inge niet. Ze wil vooral kijken wat er wel mogelijk is met de maatregelen die het kabinet nu heeft afgekondigd. "Er wordt gezegd dat er wel buiten gesport mag worden. Mogen wij dan een tent buiten neerzetten en de apparatuur naar buiten brengen?", vraagt ze zich af. Ze wil er dan ook alles aan doen om deze vragen beantwoord te krijgen. Net als de vraag waarom eigenlijk sportscholen dicht moeten blijven tot 1 september. "De terrassen mogen per 1 juni open, restaurants mogen weer mensen ontvangen. Het is niet te geloven dat wij dan tot 1 september niks zouden kunnen."

"Het raakt me" De coronacrisis is bij Inge niet in de koude kleren gaan zitten. Naast de twee eerder genoemde sportscholen, heeft ze ook nog een fitnessketen met tien locaties door heel Nederland. En dat brengt in deze tijd ook veel zorgen met zich mee. "Het komt wel binnen hoor. We hebben toch zo'n 260 mensen voor ons werken. Ik moet me er af en toe echt toe zetten om positief te blijven en het goede voorbeeld te geven."



De komende dagen gaat Inge zich volop inzetten om te kijken of het mogelijk is dat ze buiten gaan sporten bij de fitnesslocaties. "Je moet toch ergens je pijlen op richten om hoop te houden." En daarnaast vindt ze het belangrijk dat mensen gezond en sportief blijven. "Juist in deze tijd blijft het belangrijk dat mensen goed in hun vel zitten."