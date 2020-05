West-Friese Bibliotheken nog niet open: "Het is niet alleen een kwestie van routepijlen plakken"

WEST-FRIESLAND - Gisteren mochten ook de bibliotheken hun deuren weer openen, maar dat bleek niet overal realitisch. Stichting Westfriese Bibliotheken is actief in bijna alle West-Friese gemeentes en krijgt de omvangrijke klus niet op tijd rond.

Met tien vestigingen is het voor Stichting Westfriese Bibliotheken een monsterklus om voor elkaar te krijgen, vertelt Norbert van Halderen, coördinator van het calamiteitenteam. Helemaal wanneer de toegestane startdatum van 11 mei toch als een kleine verrassing komt. "Wij hadden ons ingesteld op de mededeling dat we 20 mei meer zouden horen over een eventuele heropening. Iedereen was verrast." De stichting denkt nog ongeveer twee weken werk te hebben aan het voorbereiden van de opening.

Boeken in quarentaine

Over de heropening wordt te gemakkelijk gedacht, vindt Van Halderen. "Het is bij ons niet alleen een kwestie van peilen op de grond plakken en een route uitstippelen. Er komt veel meer bij kijken." De grootste uitdaging ligt bij de inleverbalie. Alle boeken die binnenkomen moeten namelijk 72 uur in quarentaine bijven. "Er blijft wereldwijd nog discussie over hoe lang het virus levend blijft op een boek", vertelt Van Halderen. "We moeten dus per boek bijhouden wanneer het binnen is gekomen en wanneer het weer in de schappen mag."

De bibliotheken die nu wel al open zijn, daar kun je vanuit huis je boek bestellen en afhalen op de locatie. Stichting Westfriese Biblitheken heeft hier bewust niet voor gekozen. "In theorie hadden wij de elfde op die manier open gekund, maar die vorm past ons niet. Een bibliotheek is een plek van ontmoeting waar je even weg mag dromen en rond mag dwalen. Waar je mag zoeken naar een boek waar je zin in hebt. Dat moet zo blijven. Het moet geen gestuurde plek worden."