Gisteren opnieuw lange file en chaos door open brugdeel Leeghwaterbrug

"Of dit komt doordat sprake is van nieuwe materialen, is niet te zeggen", aldus woordvoerster Selina Douma van de provincie Noord-Holland (eigenaar en beheerder van de brug) gisteren tegen het Noordhollands Dagblad .

De brug is berucht onder automobilisten rondom Alkmaar. Er zijn vaak problemen met de brug; zo werd de oplevering werd meerdere malen uitgesteld. Dit leverde grote frustratie op en er was een conflict tussen de hoofd- en onderaannemer .

De provincie zou maatregelen hebben getroffen. Douma tegen de krant: "Er is gezorgd voor meer speling. De situatie is opgelost.’’

De Leeghwaterbrug ging op 30 maart van dit jaar weer open voor verkeer, ruim een jaar later dan gepland. "Met de openstelling van de brug wordt een periode afgesloten van vertragingen, hinder en tegenslagen. Het resultaat is er wel: er staat een brug die veilig en robuust is. Voor nu en in de toekomst", omschreef de provincie de oplevering destijds.