Opnieuw uitstel bij renovatie Leeghwaterbrug: oplevering pas in maart 2020

ALKMAAR - Een forse domper voor het verkeer dat dagelijks over de Leeghwaterbrug in Alkmaar gaat. De renovatie van de brug heeft opnieuw vertraging opgelopen, zo heeft de provincie zojuist bekendgemaakt. Gevolg? De Leeghwaterbrug wordt op z'n vroegst in maart volgend jaar opgeleverd.

Het verkeer rondom Alkmaar heeft de laatste jaren veel overlast door de werkzaamheden.

Later meer

Lees ook: Provincie baalt van vertraging bij renovatie Leeghwaterbrug: 'Maar veiligheid staat voorop'