Leeghwaterbrug-ellende: "Pleur dicht dat ding met zand en graaf ergens anders een kanaal"

ALKMAAR - Weggebruikers, de scheepvaart en omwonenden: geen van allen heeft een goed woord over voor de opnieuw vertraagde oplevering van de Leeghwaterbrug. De brug in de N242 bij Alkmaar zou volgende maand klaar moeten zijn, maar dat wordt opnieuw niet gehaald. Wanneer het nu af is, blijft nog een raadsel.

Eigenlijk had de Alkmaarse Leeghwaterbrug al vorig jaar najaar klaar moeten zijn. Dat werd maart 2019, toen eind augustus en nu is de opleveringsdatum een groot vraagteken. Fouten in de constructies leidden tot niet verstrekte vergunningen. Maar ook onveilige zaken op de bouwvloer, zijn debet aan de vertragingen.

Aannemer Spie zou zijn zaakjes niet op orde hebben, waardoor het niet opschiet met de bouw. Nog altijd is er maar één brugdeel in gebruik, waar op versmalde rijstroken al het verkeer langs moet wurmen. Files in de ochtend- en de avondspits zijn een vast ritueel geworden sinds het werk aan de brug in de zomer van 2017 begon. Tot grote frustratie van de weggebruikers.

Maar ook voor de scheepvaart. Zij hebben nu dus nog langer met stremmingen en oponthoud te maken. "Een drama, alles staat vast", stelt een automobilist. Anderen noemen het één grote ellende. "Het schiet niet op met dat ding."

Willem Weel, de buurman van de brug, constateert al maanden dat het niet goed gaat met de bouw. "Het zijn allemaal ingenieurs die het weten, maar er gaat zoveel mis."

De provincie, opdrachtgever van het Leeghwater-project, betreurt het dat er langere tijd hinder is door de vertraging. "Na enkele aanpassingen in het ontwerp, gaat de aannemer nu verder met werkzaamheden aan de betonconstructie die het beweegbare brugdeel van de Leeghwaterbrug moet dragen."

Alternatief

Inmiddels wordt er flink gespeculeerd over een alternatief voor de brug. Niet alleen op sociale media, maar ook door omwonende Willem. "Ze hadden beter een ondertunneling kunnen doen van dat geld." Een automobilist heeft een ander voorstel. "Pleur dicht dat ding met zand, zodat we eroverheen kunnen rijden. En graaf ergens anders een kanaal."