Weer domper rondom project Leeghwaterbrug: tijdelijke pont vaart niet

ALKMAAR - Het tijdelijke pontje bij de Leeghwaterbrug in Alkmaar, waar fietsers en voetgangers gebruik van maken terwijl de brug dicht is, is sinds gistermiddag kapot. Daarom is het tijdelijke pontje uit de vaart gehaald. Tot wanneer de herstelwerkzaamheden duren, is onduidelijk.

"De pont is gisteren uit de vaart genomen, omdat de schroef verdwenen was," zegt Harry Nobel tegen mediapartner Alkmaar Centraal. Nobel is als technische coördinator van exploitant ODV Maritiem bezig met het oplossen van het probleem. Maar dat blijkt niet eenvoudig. "We hebben wel een reserveschroef, maar de as is zo beschadigd dat die opnieuw gedraaid moet worden."

Lees ook: Vernieuwde Leeghwaterbrug laat nog maanden op zich wachten

Het niet varende pontje is de tweede domper in korte tijd rondom de vernieuwing van de Leeghwaterbrug. Nu kunnen, naast de automobilisten, ook fietsers en voetganger niet naar de andere kant van het water reizen. Gister werd duidelijk dat de werkzaamheden aan de Leeghwaterbrug flink uitlopen.



Tekst loopt door onder de foto.



Reservepont ook niet bruikbaar

De pont staat nu op de werf voor reparatie, pal naast het reservepontje, die momenteel wacht op een keuring en ook niet kan varen. Nobel is druk op zoek naar een andere invaller. "We proberen een vervangend pontje te vinden, maar dat is erg moeilijk."



Wanneer de pont weer kan varen is nog onduidelijk. Nobel hoopt op vrijdag.