Vernieuwde Leeghwaterbrug laat nog maanden op zich wachten

ALKMAAR - Voor de dagelijkse weggebruikers langs de Leeghwaterbrug (N242) is het allang geen verrassing meer, maar inmiddels is duidelijk dat de oplevering van de vernieuwde brug nog maanden op zich laat wachten.

Dat schrijft mediapartner Alkmaars Dagblad. Nadat er half mei bekend werd dat men de werkzaamheden tijdelijk had stilgelegd omdat er op de bouwplaats onveilige situaties hadden voorgedaan, bleef de Provincie Noord-Holland er op aansturen om vast te houden aan de oorspronkelijke afleverdatum van 25 augustus.

Omdat er de laatste weken echter nauwelijks aantoonbaar werk is verzet en er een hoop zwaar materieel is weggehaald op het project ziet het er naar uit dat die datum zeker niet gehaald gaat worden. Vandaag werd dit ook bevestigd door een woordvoerder van de provincie: "25 augustus is inmiddels geen reële datum meer".

De provincie hoopt in overleg met zowel de gemeente Alkmaar en de aannemer snel meer duidelijkheid te kunnen geven over wanneer de brug wél klaar is. Volgens welingelichte bronnen zou de hernieuwde opleverdatum ergens rond maart 2020 komen te liggen.