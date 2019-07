Provincie baalt van vertraging bij renovatie Leeghwaterbrug: 'Maar veiligheid staat voorop'

ALKMAAR - Gedeputeerde Adnan Tekin van de provincie Noord-Holland is niet blij met de situatie rondom de renovatie aan de Leeghwaterbrug in Alkmaar. Hij baalt van de vertraging, maar volgens Tekin staat de veiligheid tijdens de werkzaamheden voorop.

Gisteren werd bekend dat de renovatie van de brug opnieuw vertraging oploopt. Dat kost de scheepvaart en het bedrijfsleven miljoenen euro's. De brug is bovendien een doorn in het oog van weggebruikers. Files in de ochtend- en de avondspits zijn een vast ritueel geworden sinds het werk aan de brug begon.

Volgens de gedeputeerde komt de vertraging door 'uitdagingen in het ontwerp'. Zo staan er dingen op papier die in de praktijk niet blijken te werken. Tekin zegt daarvan te balen. "Ook het provinciebestuur baalt er enorm van, omdat heel veel bewoners en ondernemers afhankelijk zijn van die Leeghwaterbrug. Maar goed, veiligheid staat wel voorop."

Geen opleveringsdatum

Eigenlijk had de brug al vorig jaar najaar klaar moeten zijn. Toen werd het maart 2019, toen eind augustus en nu is de opleveringsdatum een groot vraagteken. Tekin durft daar nog niets over te zeggen, omdat hij momenteel gesprekken voert.

Ook kan hij nog niet zeggen of hij het bedrijfsleven tegemoet gaat komen. "Ik ga nu niet op zaken vooruit lopen. Dat vind ik nu te prematuur."