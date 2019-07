Ondernemers zwaar gedupeerd door vertraging Leeghwaterbrug: "De schade loopt in de miljoenen"

ALKMAAR - "In Noord-Holland wordt dit jaar door de schippers niks verdiend", zegt Andries de Weerd van Schuttevaer, de belangenorganisatie voor de binnenvaart. Oorzaak is de Leeghwaterbrug in Alkmaar. De renovatie van de brug loopt alweer vertraging op en dat kost de scheepvaart en het bedrijfsleven miljoenen euro's.

De oplevering van de Leeghwaterbrug is nu al voor de derde keer uitgesteld. Eigenlijk had de brug vorig jaar al klaar moeten zijn, maar de laatste streefdatum van 25 augustus wordt in ieder geval niet gehaald. Volgens Rob Niele van Ondernemend Alkmaar kost het oponthoud het bedrijfsleven bakken met geld. "Een half jaar geldeden kwamen we al uit op een miljoenenschade. Als je nu hoort dat de opleverdatum weer is uitgesteld dan kookt je bloed."

Brug der zuchten

En ook de scheepvaart heeft te lijden onder de vertraging. Volgens De Weerd moeten schippers rekening houden met vijf uur vertraging. "Het is de brug der zuchten, het is heel vervelend. We hebben vijf uur vaartijd moeten inleveren om ervoor te zorgen dat het autoverkeer op tijd op z'n werk en op tijd thuis is. Nu de einddatum maar niet in zicht komt, blijven we inleveren."

Eigenlijk had de Alkmaarse Leeghwaterbrug al vorig jaar najaar klaar moeten zijn. Toen werd het maart 2019, toen eind augustus en nu is de opleveringsdatum een groot vraagteken. Door fouten in de constructies ontbreken enkele vergunningen, maar ook onveilige zaken op de bouwvloer, zijn debet aan de vertraging.

Schadeclaim

Maar daar hebben het bedrijfsleven en de scheepvaart niet zo gek veel aan. De schade loopt inmiddels in de miljoenen. "Wij kunnen geen schadeclaim indienen maar we hebben onze leden geadviseerd dat wel te doen", vertelt De Weerd. "Veel bedrijven hebben al aangegeven dat de rek eruit is en de provincie aansprakelijk moet worden gesteld."

Niele wil niet vooruitlopen op schadeclaims. Volgens hem is het juridisch ook erg ingewikkeld om dat af te dwingen. "Ik heb binnenkort wel een gesprek met de gedeputeerde van de provincie Noord-Holland om te horen wat er loos is en hoe we de ondernemers tegemoet kunnen komen."

'Provincie schiet tekort'

René Schoemaker van de politieke parij H.O.P uit Heerhugowaard vindt het een schande dat de oplevering van de Leeghwaterbrug weer is uitgesteld. Hij heeft een open brief gestuurd aan gedeputeerde Adnan Tekin van de provincie Noord-Holland. Daarin zet hij vraagtekens bij het toezicht van de provincie op dit doort grote projecten. "Het is niet de eerste keer in de afgelopen jaren dat de provincie als opdrachtgever en toezichthouder van infrastructurele bouwprojecten in onze regio tekortschiet."