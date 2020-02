Opnieuw problemen rond Leeghwaterbrug: hoofdaannemer toegang tot bouwterrein ontzegd

ALKMAAR - Het project 'Leeghwaterbrug' lag sinds enige tijd goed op schema, sterker nog, sommige onderdelen lagen zelfs een beetje voor op schema. Of dat zo blijft is echter nog maar de vraag. Sinds gisteren zijn er namelijk minder mensen aanwezig en dat betekent dat de werkzaamheden gedeeltelijk stil liggen. Reden? Een conflict tussen de hoofdaannemer en een onderaannemer van het bouwproject, zo schrijft mediapartner Alkmaar Centraal.

De hekken zijn afgesloten met kettingen en er zijn oranje borden opgehangen waarop staat: "Op dit werk oefent Friso Civiel B.V. haar retentierecht uit." Friso Civiel is een onderaannemer van Spie, de hoofdaannemer van het project. Het retentierecht is het recht van een schuldeiser om een goed dat hij onder zich heeft niet af te geven aan de schuldenaar zolang zijn prestatie of inspanning niet is betaald. Opvallend is dat er wél mensen van Friso aan het werk zijn.



"Deze borden hangen er nu voor de tweede dag. Het enige dat ik kan verzinnen is dat Spie de 15e niet betaald heeft", vertelt een van de aanwezigen. Spie betaalt de betreffende aannemer twee keer per maand: op de 15e en aan het einde van de maand. Het gaat daarbij om flinke bedragen binnen een project met lage marges. Het niet op tijd betalen van de rekening kan dan voor grote problemen zorgen. Friso Civiel houdt de kaken op elkaar wanneer er naar de reden voor het afsluiten van de bouwplaats wordt gevraagd: "Dat moet je aan Spie vragen", is het enige dat men kwijt wil.

'Oplevering nog steeds in maart' Spie verwijst op zijn beurt weer naar de provincie: "Als ik er iets over zou zeggen pleeg ik contractbreuk", zegt een woordvoerder. Ook de provincie wil er niet veel over kwijt. "Het is een zakelijk meningsverschil tussen twee partijen. Wij kunnen daar niets over zeggen", laat woordvoerder Harriet Wijker van de provincie weten. "Het heeft nog geen effect op de planning. De brug wordt nog steeds in maart opgeleverd."

Quote "Het is een zakelijk meningsverschil tussen twee partijen. Wij kunnen daar niets over zeggen" harriet wijker, provincie noord-holland

Op de vraag of de provincie bemiddelt in de kwestie wordt ontkennend geantwoord. Ook over de gevolgen van een langdurig conflict wordt nog niet nagedacht: "Dat zien we dan wel."

