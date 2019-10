Tweede brugdek Leeghwaterbrug geplaatst: 'Te vergelijken met bereiken hoogste punt gebouw'

ALKMAAR - "Dit is een heel belangrijke mijlpaal", zegt Sander Pijlman van de provincie wanneer het acht meter grote, gapende gat in de N242 eindelijk gedicht wordt met een spiksplinternieuw brugdek.

Van onze mediapartner Alkmaar Centraal

"Wat je ziet is dat het val, het beweegbare brugdek, is opgekrikt, door het andere brugdeel heen wordt gevaren en op z'n plek wordt gelegd", legt de projectmanager uit.

Bekijk ook: VIDEO: Brugdek Leeghwaterbrug wurmt zich door Wilhelminasluizen

Het vorige brugdek moest met enorme kranen en onder een exacte hoek worden 'ingehangen' om daarna vast te worden gelast aan de oude 'lepels' die er voor zorgen dat een brug open en dicht kan.

Hydraulische krik

Dit brugdek is compleet met die lepels en kan daarom gewoon horizontaal worden gemonteerd. dat gebeurt met een enorme hydraulische krik die het val boven het wegdek tilt en, wanneer de ponton op z'n plek ligt, voorzichtig weer laat zakken.

Lees ook: Opnieuw uitstel bij renovatie Leeghwaterbrug: oplevering pas in maart 2020

"Dit is een beetje zoals het bereiken van het hoogste punt van een gebouw", verduidelijkt Pijlman de gebeurtenis. Het is de eerste positieve mijlpaal sinds een hele tijd in het project dat geplaagd wordt door tegenslagen en de daarmee gepaard gaande kostenoverschrijding.