Frustratie na opnieuw uitstel oplevering Leeghwaterbrug: "Het vertrouwen is weg"

ALKMAAR - Alkmaarders balen dat de renovatie van de Leeghwaterbrug nog langer gaat duren. De oplevering zal nu volgens de provincie maart volgend jaar zijn.

"Het staat hier altijd vast en de werkzaamheden duren veel te lang," aldus een automobilist. Een ondernemer ziet dat de dagelijkse files door de werkzaamheden op de N242 zijn bedrijf veel geld kosten. "Voor ons bouwbedrijf moeten we veel in Amsterdam zijn. De files kosten veel tijd en extra tijd kost altijd geld."

Lees ook: Opnieuw uitstel bij renovatie Leeghwaterbrug: oplevering pas in maart 2020

Het verkeer rondom Alkmaar heeft sinds de bouw begon - in de zomer van 2017 - veel last van de werkzaamheden. Files in de ochtend- en avondspits zijn een vast ritueel geworden. Ook de scheepvaart kampt met stremmingen en oponthoud.

Uitstel

Aanvankelijk zou de bouw in het najaar van 2018 klaar moeten zijn. Dat werd uitgesteld tot maart 2019, toen eind augustus en nu dus maart 2020. Tot frustratie van de provincie, zo vertelt gedeputeerde Adnan Tekin. "Ik baal hier heel erg van. De Leeghwaterbrug is echt een schakel in een verkeersnetwerk en het feit dat er nog meer vertraging komt, is heel jammer."

Lees ook: Ondernemers zwaar gedupeerd door vertraging Leeghwaterbrug: "De schade loopt in de miljoenen"

Extra borden

De verkeersmaatregelen die na een eerdere vertraging in het leven zijn geroepen, blijven voorlopig nog van kracht. De snelheid wordt op sommige stukken verhoogd, de verkeerslichten zijn aangepast voor een betere doorstroming en er zijn extra borden geplaatst om de weggebruikers te vragen via de A7 in plaats van de A9 te rijden.

Maart 2023

De verwachting is dat de brug in maart 2020 af zal zijn, maar automobilisten in Alkmaar hebben er een hard hoofd in: "Ze hebben wel vaker dingen beloofd. Het vertrouwen is weg. Maart 2020 af? We denken eerder maart 2023!"