Van eenzaamheid tot nieuwe hobby's: dit is wat 1.400 uur 'coronaverveling' met ons doet

NOORD-HOLLAND Sinds de zwaarste corona-maatregelen van kracht zijn, inmiddels bijna 1.400 uur geleden, is er een plotselinge rust over de provincie neergedaald. Mensen kunnen niet meer naar werk of vrienden en hebben in sommige gevallen zeeën van tijd.

Die gedwongen rust heeft zowel positieve als negatieve kanten. De een leeft er door in eenzaamheid, de ander ziet het als mogelijkheid om het leven tijdelijk opnieuw in te richten. NH Nieuws vond voorbeelden door de gehele provincie.

Zo is voor sommigen de coronaperiode een tijd waarin een langverwachte wens in vervulling kan gaan: de rust om hobby's uit te voeren. Zo vindt het Haarlemse kunstenaarsechtpaar eindelijk de tijd om ergens in de natuur neer te strijken en daar uitgebreid te tekenen en te schilderen.

"We hadden altijd afspraken en altijd haast. Nu kunnen we de tijd nemen. We pakken er een kopje thee bij en blijven lekker zitten, vertelt Christine Peursum.

Klein sociaal netwerk

Bewoners van bejaardentehuizen mogen geen bezoek ontvangen en verkeren daardoor in grote eenzaamheid. Zij missen de kinderen en kleinkinderen. Directeur Marjolein Brüning van de Vivium Zorggroep in Gooise Meren, kan dit maar moeilijk aanzien. Zij doet daarom, samen met haar collega's, haar uiterste best die afwezigheid te compenseren. "Maar dat kunnen wij nooit compenseren, hoe hard we ook ons best doen."

Ook voor mensen met een handicap is deze tijd soms extra ingewikkeld. Het sociale netwerk is klein en activiteiten buitenshuis zijn er minder. Marlyn Tibbert uit het Westfriese Zwaag voelt zich in deze tijd behoorlijk eenzaam.