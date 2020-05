Wereldkampioen kickboksen staat te popelen om weer wat te doen

DEN HELDER - Kickboksen was voor de 31-jarige Jorina Baars uit Den Helder het belangrijkst in het leven: trainen, bezig zijn met voeding, lesgeven. Ook had de wereldkampioen meerdere keren per jaar een wedstrijd, vaak in Azië. Tot het coronavirus opdook, toen stond alles stil. "Eerst zag ik dagelijks 100 mensen, nu maar twee, drie."

Het verschil van vóór en ná corona kan niet groter: "Van zeven dagen in de sportschool, naar zeven dagen in de week thuis", vertelt Jorina. Haar netwerk is ineens heel klein geworden en waar alles in het teken stond van sporten, hoeft ze nu ineens niets meer.

"Het is niet dat ik helemaal los ga", zegt ze, "maar ik laat de teugels wel een beetje vieren als het om voeding gaat. Daarnaast merk ik dat ik het lastig vind om mezelf te motiveren. Ik sta te popelen om weer wat te doen, maar het voelt toch een beetje raar om in mijn eentje op een bokszak te slaan. Vooral omdat ik voorlopig geen wedstrijden in het verschiet heb."

Om toch in vorm te blijven, maakt ze daarom regelmatig een wandeling over de Helderse zeedijk. En dat vindt ze stiekem wel erg fijn. "Ik liep normaal nooit, maar het is eigenlijk heerlijk. Lekker buiten en van de natuur genieten. Ik kan er nu echt de tijd voor nemen, want ik hoef nu niet op bepaalde tijden ergens te zijn of te trainen. Het is een stuk relaxter zo."

Bekijk hieronder het hele interview met Jorina Baars: