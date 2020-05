Noord-Hollandse trompettisten blazen de Taptoe

NOORD-HOLLAND - De dodenherdenking ging vanwege de coronacrisis anders dan gebruikelijk. Trompettisten in heel Noord-Holland werden opgeroepen om, om 19.58 uur, de Taptoe te spelen, waarna om 20.00 uur twee minuten stilte werden gehouden.

De Taptoe is het lied dat ieder jaar gespeeld wordt op de avond van de dodenherdenking. Op verschillende plaatsen in Noord-Holland is gehoor gegeven aan de oproep. NH Nieuws kreeg allemaal leuke foto's en video's binnen.

In Wieringerwerf stonden de muzikanten zelfs helemaal in kostuum klaar om de Taptoe te spelen.