Ferdinand speelt Taptoe in zijn eigen Uithoornse wijk: "Het is heel verbindend"

UITHOORN - In Amstelland was vanavond de Taptoe te horen, ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Dat gebeurde op en speciaal moment, zonder publiek vanwege de coronacrisis, en gewoon vanaf de balkons of op de straten.

In Uithoorn verzorgde trompettist Ferdinand Beuse dit speciale moment. De speakers zijn geïnstalleerd en de trompet van Ferdinand is extra gepoetst. Het is voor hem als muzikale duizendpoot nog steeds een van zijn favoriete instrumenten. En dat was de Taptoe voor hem dit jaar ook. "Dit was heel bijzonder. Het is heel verbindend. Zeker als je ziet hoeveel mensen gehoor hebben gegeven aan de oproep om even naar buiten te komen en stil te zijn met elkaar en het Wilhelmus te zingen. Dat is heel mooi."

NH Nieuws

Bezige bij Ferdinand Beuse is een bezige bij. Ieder jaar organiseert hij ook de 'Amstelproms', een concert aan de Amstel in Uithoorn. Dat gaat nu niet door vanwege de coronacrisis. Iets waar Ferdinand erg van baalt maar het leven gaat door. "Het is een gegeven dus je moet je creativiteit even op andere manieren botvieren. Je kan ook onlineprojecten organiseren en zo mensen met elkaar verbinden."