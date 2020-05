Trompettiste Jessie (13) : "Ik dacht: doe het netjes, doe het deftig, doe het voor de mensen"

ZAANSTAD - Ook Jessie uit Oostzaan en haar trompetleraar Gerard Kleijn speelden iets voor acht uur de Taptoe als begin van de twee minuten stilte; Jessie in haar achtertuin in Oostzaan en Gerard in de binnentuin van verpleeghuis Vreugdehof in Amsterdam Buitenveldert.

"Ik vond het bijzonder om te doen" vertelt Jessie de Boer uit Oostzaan "75 jaar bevrijding en dat ik dan mag spelen om dat te herdenken, heel eervol, heel bijzonder". En ze deed het hartstikke goed daar in de achtertuin in Oostzaan. "Ik speelde naar de weilanden toe, dan kon je het tot heel ver horen. Iemand keek op z'n telefoon en gaf aan wanneer ik moest beginnen."

Vreugdehof

Intussen stond Jessie's leraar, professional Gerard Kleijn in de binnentuin van verpleeghuis Vreugdehof in Amsterdam Buitenveldert. "Een beetje een desolate toestand" vertelt hij "een hele lege binnen tuin, hier en daar ging wel een raampje open maar er was weinig respons." Ook voor routinier Kleijn blijft het blazen van de Taptoe een spannend klusje dat gelukkig goed afliep vandaag vertelt Kleijn na afloop: "Over het resultaat ben ik wel tevreden. Dat signaal is zo makkelijk dat het weer moeilijk wordt. Een vergissing ligt op de loer."

Opperste concentratie

Leerling en leraar zijn het erover eens, als het eenmaal moet gebeuren denk je nog maar aan een ding: aan de noten. "Je wilt toch graag dat het goed gaat" zegt Gerard Kleijn. En Jessie zegt na afloop: "Ik dacht je kan het maar één keer doen, doe het netjes, doe het deftig, doe het voor de mensen."