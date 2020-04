Gerard oefent met zijn trompet-leerlingen de 'Taptoe' voor op 4 mei

OOSTZAAN - Op 4 mei wordt aan alle trompettisten van Nederland gevraagd om vlak voor de twee minuten stilte de Taptoe te spelen. Trompettist Gerard Kleijn is druk met zijn leerlingen aan het oefenen om het stuk goed onder de knie te krijgen. "Het is net als penalty's nemen in een finale."

Dit jaar zijn er vanwege de coronamaatregelen geen centrale herdenkingen op 4 mei. Vandaar dat trompettisten worden opgeroepen om de Taptoe traditiegetrouw vlak voor het stiltemoment van 20.00 uur te spelen, zodat het signaal toch in het hele land te horen is.

Trompetleraar Gerard Kleijn vroeg een aantal van zijn leerlingen om gehoor te geven aan de oproep. Nu oefent hij samen met zijn leerlingen, via de webcam, veelvuldig het bekende stuk. Hij vergelijkt het spelen van de Taptoe met het nemen van penalty's nemen bij voetbal. "Tijdens de training lukt het altijd, maar tijdens de finale is het toch een stuk lastiger."

Grote eer

Leerling Jessie uit Oostzaan vindt het een grote eer dat ze door haar leraar gevraagd is om mee te doen. "Zeker in deze tijd is dat heel mooi," zegt ze. Maar het is nog even flink oefenen, erkent ze. "Het is moeilijk en ik wil het wel netjes doen, want iedereen kent het."

Gelukkig heeft haar leraar Gerard er alle vertrouwen in: "Jessie oefent goed. Het gaat haar zeker lukken."