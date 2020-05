Riek Obbink valt in kwetsbare doelgroep: "Met longkanker sta je nog dichter bij het einde van je leven"

AARTSWOUD - Hoe gaat het met de Westfries in deze tijd waarin corona heerst, we ons zorgen maken over onze toekomst en ons moeten voorbereiden op een anderhalvemetersamenleving? Al rijdend langs de Westfriese Omringdijk, belt presentator Sander Huisman bij mensen aan. Op gepaste afstand vraagt hij in het programma Omringd de altijd nuchtere Westfries hoe het hen vergaat in tijden van crisis.

"Ik moet heel voorzichtig zijn, ik hoor bij de risicogroep want ik ben oud en heb longkanker", vertelt Riek Obbink. Maar ondanks dat ze in deze tijd zeer kwetsbaar is, is Obbink positief. "Ik heb het nu al zeven jaar en toen het ontdekt werd schrok ik mij dood. Ik zou nog één jaar te leven hebben, maar kreeg een goed medicijn." Door de coronacrisis is ze daardoor wel anders over het leven gaan nadenken. "Ik denk dat je wat dichterbij het einde van je leven staat. Eerder dacht ik er niet zoveel meer aan maar nu wel. Dat als je dit krijgt, dat het snel afgelopen kan zijn." Riek kijkt er naar uit om haar vrijwilligerswerk weer op te kunnen pakken. "Ik steek af en toe mijn handen uit de mouwen bij een paprikateler. En ik geef Nederlandse les aan de Poolse mensen hier in de buurt. Dat heb ik nu allemaal afgezegd, dat was veel te link."

Quote Eerder dacht ik niet zoveel aan het einde van het leven, maar nu wel Riek Obbink, inwoner Aartswoud

De naaste buurman George Kemper is thuis aan het werk en heeft zijn handen vol aan een studie en het opknappen van het huis. Kemper: "Er gaat van alles veranderen. Vakanties, vliegen gaat denk ik heel erg duur worden. Ik denk dat het pas over is, niet eerder dan dat er een vaccin is. Afstand houden, écht afstand houden. Het is bijna een cliché maar heel belangrijk.". Bekijk hier de hele aflevering van Omringd in Aartswoud:

NH Nieuws