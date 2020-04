Ank Wijnker uit Scharwoude moest wennen aan de stilte: "Een heel onwerkelijk gevoel"

SCHARWOUDE - Hoe gaat het met de Westfries in deze tijd waarin corona heerst, we ons zorgen maken over onze toekomst en ons moeten voorbereiden op een anderhalvemetersamenleving? Al rijdend langs de Westfriese Omringdijk, belt presentator Sander Huisman bij mensen aan. Op gepaste afstand vraagt hij in het programma Omringd de altijd nuchtere Westfries hoe het hen vergaat in tijden van crisis.

Sander is neergestreken in het kleine plaatsje Scharwoude. Hij belt daar aan bij Andre en Trees. Ze vinden het thuis zijn erg meevallen, vooral dankzij het mooie weer. Maar ze maken zich wel zorgen om anderen. "Wat er allemaal in verzorgingshuizen gebeurt, dat vind ik verschrikkelijk. Dan hebben wij goud hier." Hun eigen zoon woont in Monaco, maar zit nu noodgedwongen bij een vriend in Nice in Frankrijk. "Ze kunnen daar amper de deur uit. Het is heel streng daar. Je mag maar een kilometer ver weg van huis. En verder is hij bijzonder ongerust over ons."

Quote "Het is unheimisch en een heel onwerkelijk gevoel" Ank Wijnker - inwoner scharwoude

Ank Wijnker die even verderop aan de dijk in Scharwoude woont, vindt het heel erg stil geworden. "Het is unheimisch en een heel onwerkelijk gevoel." Ze mist vooral haar kinderen en kleinkinderen en ook kan ze wat minder werken. Daarom is ze maar begonnen met het schilderen van het huis. "Het moest al heel lang en nu verveel ik me niet." Kijk hieronder de gehele aflevering van Omringd vanuit Scharwoude.