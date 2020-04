Militair verpleegkundige Sonja: "Vraag me oprecht af of we terug kunnen naar 'normaal' leven"

SCHELLINKHOUT - Hoe gaat het met de Westfries in deze tijd waar corona heerst, we ons zorgen maken over onze toekomst en ons moeten gaan voorbereiden op een anderhalvemetersamenleving. Al rijdend langs de Westfriese Omringdijk, belt presentator Sander Huisman bij mensen aan. Op gepaste afstand vraagt hij de altijd nuchtere Westfries hoe het hen vergaat in tijden van crisis.

"Alle vrijheden worden ingetrokken, mensen die overlijden kunnen geen normale begrafenis krijgen. Is het wel reëel allemaal?", vraagt Sonja van Dommelen zich af. Van oorsprong is ze militair verpleegkundige en geeft nu leiding aan een centrale ziekenboeg in Den Helder. Deels werkt ze thuis. "Wij kunnen ons als gezin gelukkig makkelijk aanpassen. Mijn dochter moet examen doen en studeert thuis, dat is wel een grote verandering."

Quote "Als puber met je ouders opgescheept te zitten, dat is natuurlijk niet interessant" Sonja vAn Dommelen

Verderop aan de Zuiderdijk, komt Tiny Thomas net thuis van een frisse neus halen. "Ik wandel iedere dag, gelukkig is hier ook de ruimte in de omgeving", vertelt Tiny aan NH Nieuws. Nieuw in de dagelijkse bezigheden, is videobellen: "Ik heb zes kleinkinderen. Dus zo kunnen we toch nog contact houden. Het gaat me betrekkelijk makkelijk af, ook al is het de eerste keer!" Kijk hier hoe het Sonja en Tiny vergaat in tijden van corona:

