Kapster Mariska voor het eerst in twintig jaar dicht door coronacrisis: "Heb er wel een traantje om gelaten"

ONDERDIJK - Hoe gaat het met de Westfries in deze tijd waar corona heerst, we ons zorgen maken over onze toekomst en ons moeten gaan voorbereiden op een anderhalvemetersamenleving. Al rijdend langs de Westfriese Omringdijk, belt presentator Sander Huisman bij mensen aan. Op gepaste afstand vraagt hij de altijd nuchtere Westfries hoe het hen vergaat in tijden van crisis.

"Ik heb nu bijna twintig jaar mijn zaak en als je nog nooit een dag dicht bent geweest, dan doet dat wel even zeer", vertelt Mariska Kroon uit Onderdijk in het programma Omringd. In plaats van werken in haar eigen kapperszaak, is ze nu haar kinderen thuis onderwijs aan het geven. "Het is heel vreemd om zo weinig contact te hebben", legt ze verder uit.

Quote "Je denkt wel meer na over hoe makkelijk het eerst was en hoe moeilijk het nu is" Karl wagenaar - inwoner onderdijk

Karl woont ook met zijn gezin in Onderdijk. Hij is nog altijd aan het werk en thuis rommelt het lekker door. Hij mist wel de feestjes, verjaardagen en partijen. "Je denkt er wel meer over na hoe makkelijk het eerst was en hoe moeilijk het nu is. Soms wil je uit blijdschap iemand knuffelen, maar dat kan dan niet." Kijk hieronder verder hoe het Mariska en Karl vergaat in tijden van corona.

