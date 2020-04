'Schiphol is beter af zonder onnodige en goedkope pretvluchten'

SCHIPHOL - Schiphol moet de coronacrisis aangrijpen om zich te beraden over het grote aanbod van 'onnodige en goedkope' stedenvluchten en bestemmingen die niets aan de bereikbaarheid van Nederland toevoegen. Dat vindt bewonersorganisatie Werkgroep Toekomst Luchtvaart, die onderzoek heeft gedaan naar het netwerk van Schiphol. In de werkgroep zitten vertegenwoordigers die ook al voor de crisis hun pijlen gericht hadden op de 'pretvluchten' van en naar Schiphol.

De Werkgroep Toekomst Luchtvaart (WTL) meent dat Schiphol nooit meer hoeft terug te groeien naar het huidige plafond van 500.000 vliegbewegingen per jaar. Ook zijn de 332 bestemmingen waar je vanaf Schiphol naartoe kon vliegen lang niet allemaal noodzakelijk, vindt de groep. Het gezelschap heeft uitgezocht welke vluchten relatief veel thuismarktpassagiers trekken, die voor hun werk moeten vliegen naar bestemmingen waarmee Nederland handelsbetrekkingen onderhoudt.

350.000 vluchten per jaar

"We komen uit op 234 bestemmingen, 70 procent van de huidige 332 bestemmingen en circa 350.000 vluchten. Met die selectie kan vrijwel hetzelfde bereikbaarheidsdoel gerealiseerd worden", aldus de WTL.

"Als er naast dit essentiële economische netwerk ruimte op Schiphol blijft voor een matig aantal vakantievluchten die anders naar Lelystad verplaatst zouden worden en voor noodzakelijke vrachtvluchten, dan komt Schiphol niet uit op 500.000, maar 398.000 vluchten per jaar. Vrijwel hetzelfde economische nut met alleen essentiële vluchten en minder uitstoot en hinder, dat zou een mooi eindplaatje zijn voor een sterk herstel na de crisis."

KLM

Het KLM-netwerk zou in het eindplaatje krimpen naar 144 bestemmingen met 235.000 vliegtuigbewegingen. Voor de crisis vloog KLM naar ruim 170 bestemmingen. In een opiniestuk in het FD deed Tweede Kamerlid voor D66 Jan Paternotte al een voorstel welke KLM-vluchten geschrapt kunnen worden.

Volgens de WTL moet de overheid zich inspannen om aan te geven welke bestemmingen echt nut hebben voor Nederland: "De regering kan wel aangeven welke huidige en nieuwe internationale bestemmingen met welke vluchten van essentieel belang zijn. En welke bestemmingen en vluchten kunnen vervallen, zoals in regio’s zonder handelsbetrekkingen en andere maatschappelijke contacten met Nederland."

Mislukt advies

In de Werkgroep Toekomst Luchtvaart zit naast voorzitter Hans Buurma bewonersvertegenwoordiger Matt Poelmans van de Omgevingsraad Schiphol (ORS). Als bewonersvertegenwoordiger is Poelmans gesprekspartner van onder meer Schiphol, KLM, Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) en gemeenten en provincies over de hinderaanpak en groei van Schiphol. De ORS slaagde er vorig jaar niet in om een eensgezind advies aan het kabinet te geven, nadat het overleg onder leiding van oud-minister Hans Alders klapte.

Zonder dat advies kwam het kabinet tot de conclusie dat Schiphol na 2020 in ruil voor minder hinder de mogelijkheid zou krijgen om tot 540.000 vliegbewegingen te groeien. Door de coronacrisis wordt er nu door topman Benschop uitgegaan dat Schiphol nog tot 2023 nodig heeft om tot het oude niveau van 500.000 vliegbewegingen te komen.