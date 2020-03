Boze omwonenden willen 'minder hinder'-site Schiphol uit de lucht

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

Diezelfde donderdagochtend lichtten Schipholdirecteur Benschop en LVNL-topman Van Dorst nieuwe hinderbeperkende maatregelen toe aan de pers. Het 's nachts hoger aanvliegen van de Polderbaan en op een andere manier vertrekken van de Aalsmeerbaan zijn voorbeelden van maatregelen die genomen moeten worden.

Op de site minderhinderschiphol.nl staan alle maatregelen beschreven. Een aantal plannen zijn inmiddels gerealiseerd, maar de meeste moeten nog vorm krijgen. Omwonenden kunnen via de site suggesties geven hoe de hinder beperkt kan worden.

Misleidend

Mirella Visser van PUSH noemt de site misleidend, op een verkeerd moment gelanceerd en onterecht de indruk wekkend dat bewoners hebben meegewerkt. Met concrete suggesties van omwonenden om hinder van Schiphol te beperken is op de website totaal niets gedaan, vindt Visser. Dat er nu via de site "achteraf suggesties kunnen worden gegeven", vindt ze een belediging.

Directeur Benschop van Schiphol was vorige maand bij Visser thuis om met haar en andere Uithoornaars over hinderbeperkende maatregelen te spreken. Ook organiseerde de bewonersgroep een bijeenkomst waar nog meer ideeën werden verzameld om geluidshinder van Schiphol te verminderen. Volgens Visser komen er maar twee ideeën uit Uithoorn voor op de site. "Bovendien waren deze twee al veel langer in onderzoek", aldus Visser. Wat PUSH betreft moet de website zo snel mogelijk uit de lucht.

Coronacrisis

Het is Visser niet ontgaan dat sinds vorige week donderdag het aantal vluchten van en naar Schiphol drastisch is verminderd. Momenteel landen en vertrekken er zo'n 600 vluchten per dag, dat is minder dan de helft van voor de coronacrisis. Schiphol en KLM verwachten dat de operatie nagenoeg stil komt te liggen vanaf volgende week. Toch vindt Visser niets mis met de timing van haar oproep. Volgens haar heeft Schiphol het aan zichzelf te danken en had de site niet midden in deze crisis gelanceerd moeten worden.

Revolutionaire maatregelen

Visser is ervan overtuigd dat als de coronacrisis achter ons ligt, de hinder van Schiphol weer zal toenemen. Als voorbeeld geeft ze kredietcrisis, toen het ook slecht ging met de luchtvaart. Na die crisis nam de groei van de luchtvaart toch weer snel toe. Visser wil dat Schiphol en KLM lering trekken uit de vorige crisis en revolutionaire maatregelen nemen. Daarbij wil ze dat KLM de aangekondigde overheidssteun moet gaan verdienen. "Minder hinder moet een keiharde voorwaarde zijn voor KLM in ruil voor steun", aldus Visser, "deze crisis is een kans."