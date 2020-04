D66: schrap 'overbodige zonbestemmingen' in ruil voor staatssteun KLM

KLM zou zonbestemmingen die geen meerwaarde hebben voor de Nederlandse economie uit haar dienstregeling kunnen schrappen, in ruil voor de aangekondigde staatssteun. Met dat voorstel komt Tweede Kamerlid Jan Paternotte van D66 vandaag in een opiniestuk in het Financieel Dagblad. Paternotte denkt dan aan pretvluchten naar Ibiza, Malaga, Fortaleza in Brazilië, Liberia in Costa Rica en Las Vegas.

De bestemming Las Vegas werd in korte tijd zo populair, dat KLM de wekelijkse frequentie per maart van twee naar vier wilde opvoeren. Paternotte erkent dat de gokstad niet per se alleen een zonbestemming is, als het ook overstappende passagiers oplevert. Uiteindelijk is door de coronacrisis heel Las Vegas uit de dienstregeling gehaald. Behalve de casino's is het ook het congrescentrum voorlopig gesloten.

Texel

"Onderzoeksbureau CE Delft berekende al dat pure vakantievluchten de Nederlandse economie juist benadelen en banen kosten", aldus Paternotte in het FD. "We weten dat Nederlanders in het buitenland meer geld uitgeven dan toeristen in Nederland. Goedkoop op vakantie kunnen is fijn, maar betekent dat Nederlanders minder tijd doorbrengen op Texel, op de Veluwe of in de Efteling."

'Sleutelbestemmingen'

Het uitgangspunt van het ‘mainportmodel’ dat KLM bedient, is een netwerk van zakelijke bestemmingen. Grote Europese bedrijven die in Nederland gevestigd zijn, zitten met een reden vlakbij Schiphol.

Paternotte: "Om deze reden heeft Nederland bij de fusie van Air France en KLM in 2004 ook bedongen dat 42 zogenaamde ‘sleutelbestemmingen’ gegarandeerd werden." Het Kamerlid noemt als voorbeelden de vier grootste steden van de Verenigde Staten en Canada, Chinese steden als Peking en Shanghai, en Bangkok (Thailand) en Singapore. "Daarnaast betrof het een aantal typisch voor Nederland belangrijke verbindingen zoals Aruba, Paramaribo en Jakarta."

D66 vindt dat KLM zich moet richten op het netwerk van zakelijke bestemmingen. "Als KLM steun van de staat nodig heeft voor haar voortbestaan, moet daar ook iets tegenover staan. Een netwerk dat ons banen en economische groei oplevert, en niet extra geld kost."