Positieve reacties op overheidssteun KLM: "Dank en waardering"

KLM is dankbaar voor het voornemen van het kabinet om de maatschappij met 2 tot 4 miljard door de coronacrisis te slepen. Dat laat KLM weten in een verklaring na de persconferentie van ministers Hoekstra (Financiën) en Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) waar zij de overheidssteun aankondigden. Ook vakbonden FNV en CNV hebben lof voor het kabinet.

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

De overheidssteun krijgt KLM volgens het kabinet onder voorwaarden, zoals het niet uitkeren van bonussen en hinderbeperking voor de omgeving. Werknemers met de hoogste salarisen, zoals het management en de piloten zouden moeten afzien van een deel van hun loon. Minister Van Nieuwenhuizen wil dat KLM blijft werken aan het terugdringen van de CO2-uitstoot en nachtvluchten.

"Mooi nieuws"

Luchtvaartwoordvoerder Jan Paternotte van de Tweede Kamerfractie van D66 noemt de voorwaarden mooi nieuws: "Mooi dat hierbij álle Nederlandse belangen worden meegenomen. Van de medewerkers van KLM, maar ook van de bewoners rond Schiphol." Coalitiepartij D66 pleit al langer voor een afname van het aantal nachtvluchten. Paternotte vindt dat het kabinet moet waarborgen dat er geen bonussen worden uitgekeerd, zolang KLM afhankelijk is van een staatslening.

Dankbaar

Vakbond FNV laat NH Nieuws weten net als KLM dankbaar te zijn voor de steun. Campagneleider voor FNV Luchtvaart Joost van Doesburg: "Het kabinet maakt een verstandige en juiste keuze om de sterkste schouders de zwaarste lasten te laten dragen. Een grote groep werknemers moet wel ontzien worden. Zij hebben niets om in te leveren, met het oog op hun huidige lage salaris."

Zorgen

CNV Vakmensen laat in een reactie weten positief te zijn over de voorgenomen miljardensteun. Michiel Wallaard van CNV maakt zich wel zorgen over een eventuele reorganisatie en banenverlies. "Wij zullen dan ook alert zijn op de uitkomsten voor medewerkers van het aangekondigde herstructureringsplan. We vinden het belangrijk dat er alles aan gedaan wordt om KLM overeind te houden als werkgever die kwalitatief hoogwaardige werkgelegenheid verschaft aan tienduizenden Nederlanders”, aldus Wallaard.