Eerste 'gokvlucht' van KLM groot nieuws in Las Vegas

SCHIPHOL - De eerste KLM-lijnvlucht van Schiphol naar Las Vegas in de Verenigde Staten is groot nieuws in de gokstad. Gisteren landde de eerste Boeing 787 Dreamliner van KLM op McCarran International Airport en die werd opgewacht door lokale journalisten en cameraploegen. Ook bij KLM in Amstelveen en Schiphol werd er lang uitgekeken naar een vaste verbinding tussen de twee steden.

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

Het is niet vaak dat een nieuwe KLM-route zoveel aandacht kreeg, maar de verbinding tussen Schiphol en Las Vegas was een vurige wens van zowel KLM, Schiphol en Las Vegas. In Las Vegas werd de vlucht opgewacht door de lokale media op het platform en showgirls in de terminal. In Amsterdam werd in de weken voorafgaand het eerste vertrek een aantal feestjes door Las Vegas en KLM georganiseerd.

Lees ook: KLM komt met 'gokvluchten' tussen Amsterdam en Las Vegas

KLM vliegt tweemaal per week tussen de twee steden, vanaf juli komt er een derde vlucht bij. KLM verwacht niet alleen toeristen te vervoeren van en naar Las Vegas, de stad heeft ook een reusachtig congrescentrum met jaarlijks meer dan 6.5 miljoen bezoekers. In 2018 bezochten in totaal 42 miljoen mensen de stad Las Vegas.

Een van de omroepen die de Dreamliner van KLM opwachtte, was KSNV Las Vegas, een lokale dochterzender van een van Amerika's grootste omroepen NBC:

De luchthaven van Las Vegas was zelf ook blij met de eerste aankomst. Een medewerker zorgde voor een livestream op Facebook: