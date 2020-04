Thuiswerken, lokaal shoppen en bellen met het ziekenhuis: dit nemen we mee naar het post-coronatijdperk

NOORD-HOLLAND - Het coronavirus heeft in korte tijd de wereld op z'n kop gezet, vooral in negatieve zin. Maar door alle veranderingen van de afgelopen weken zijn ook bijzondere initiatieven en andere manieren van werken ontstaan. Wat kunnen we meenemen naar het post-coronatijdperk?

Ten eerste is er een veel grotere focus op het lokale komen te liggen. Zo loopt het storm bij verschillende kleine, lokale ondernemers in de provincie. In West-Friesland hebben tuinders en boeren massaal stalletjes langs de kant van de weg opgezet om hun lokale producten te verkopen aan inwoners in de regio. De waar is zelfs zo populair, dat er een speciale fietsroute langs de kraampjes is gecreëerd.

Ook de boerenwinkel van Anne le Gloahec in Ilpendam ziet een enorme stijging in de verkoopcijfers. "Het is hier nu vergelijkbaar met de kerstdrukte", zegt de onderneemster. In Muiden ziet bloemiste Sharon van Erk hoe haar omzet in de afgelopen weken is verdubbeld. " We hopen dat de trend na de crisis doorzet."

Tekst loopt door onder video