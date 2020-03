Tekort dreigt voor voedselbank Langedijk: "We hebben veel last van de hamsterwoede"

BROEK OP LANGEDIJK - Ze kunnen het nog wel even uitzingen bij de voedselbank in Broek op Langedijk. Maar de voorraden beginnen langzamerhand op te raken. Doordat het distributiecentrum in Amsterdam gesloten is, is de voedselbank in Broek op Langedijk aangewezen op lokale leveranciers.

Nog steeds kunnen de 65 gezinnen, die gebruik maken van de voedselbank, terecht voor hun pakket met eten. Ook kunnen ze hun rondje maken om verse producten in te slaan. Er is wel afgesproken om maar met maximaal vijf mensen tegelijk naar binnen te gaan. Ook wassen de vrijwilligers vaker hun handen.

NH Nieuws

Volgens Carla van Hoorn van de Voedselbank Langedijk kunnen mensen voorlopig nog wel bij hen terecht maar de cornacrisis moet niet te lang duren. "We moeten nu onze spullen opmaken die we nog hebben. Van eerdere acties hebben we nog wat liggen maar we kunnen daar geen maanden mee voort" Hamsterwoede Het nijpende tekort heeft vooral te maken met de hamsterwoede in de supermarkten. De langer houdbare producten worden niet meer aangeleverd. "We hebben zeker last van de hamsterwoede. Er blijft in de winkels niks over. De mensen die financieel het kwetsbaarst zijn worden op deze manier het hardst geraakt."

Femke Suir uit Sint Pancras, die klant is bij de voedselbank, snapt wel dat mensen hamsteren maar hoopt wel dat ze er mee stoppen. Voor haar is het financieel niet mogelijk om haar winkelkarretje vol te laden. "Wij zijn al afhankelijk van de voedselbank en dan is het erg vervelend dat je in de supermarkt misgrijpt als je echt iets nodig hebt." Honderd broden De voedselbanken in Alkmaar en Heerhugowaard gaan na deze week dicht. Carla van Hoorn hoopt dat dat doemscenario voor Langedijk geen werkelijkheid wordt. De gemeente heeft in ieder geval al gebeld om hulp te bieden en lokale ondernemers dragen ook hun steentje bij. "Er was een bakker die eigenlijk niks over had vanwege het hamsteren maar speciaal voor ons honderd broden heeft gebakken. Dat is natuurlijk helemaal fantastisch!"