Voedselbanken in zwaar weer: levering vanuit Amsterdam in de provincie stilgelegd

NOORD-HOLLAND - Alle coronamaatregelen zorgen voor een dubbel gevoel bij voedselbanken in de provincie. Cateraars en scholen leveren veel verse producten af op verschillende loketten, maar tegelijkertijd is het distributiecentrum in Amsterdam noodgedwongen gestopt met het doorsluizen van voedsel. "Het is nu echt roeien met de riemen die we hebben."

"We krijgen hier ook voedsel binnen dat naar de regio gaat", vertelt Margje Polman Tuin van de voedselbank Amsterdam. "Denk dan aan grote hoeveelheden die door supermarktketens zijn aangeboden. Dat kunnen we in deze tijd niet meer doorsluizen naar de rest van de provincie." In Amsterdam hebben ze het al moeilijk genoeg met het bevoorraden van de eigen locaties. Niet zozeer door gebrek aan voorraad, maar wel door het aantal vrijwilligers dat kan worden ingezet. "Met zo min mogelijk vrijwilligers, zoveel mogelijk mensen helpen." Voor de vestigingen in de provincie is het echter een flinke aderlating. "Ongeveer twee derde van wat wij uitgeven aan onze klanten kwam vanuit het distributiecentrum", aldus Peter Nijman van voedselbank Velsen. "Gelukkig hebben wij nog flink wat houdbare producten voor de komende periode." Nijman schat dat ze nu nog ongeveer zes weken vooruit zouden kunnen.

Quote "Mensen hebben ons het hardst nodig, juist in deze tijd" Peter nijman, voedselbank velsen

Tegelijkertijd ziet ook de voedselbank in Velsen hoe scholen en cateraars hun verse voorraden aan de voedselbank schenken. "Ik kreeg net nog een bericht dat we veertig pakken yoghurt kunnen ophalen bij een basisschool", aldus chauffeur Geert. "En ik verwacht eigenlijk nog meer van dat soort acties." Voor het loket in Velsen zit stoppen er nooit in. "Deze mensen hebben ons het hardst nodig, juist in deze tijd", vertelt Nijman. "Desnoods kopen we zelf voedsel voor onze klanten." Daarbij adviseert Nijman ook om vooral financieel de voedselbank te steunen. "Bedrijven zouden eventueel nog goederen mogen langs brengen, maar particulieren liever niet." Bij de vestiging in Velsen willen ze namelijk zo min mogelijk mensen over de vloer, om de kans op besmetting zo klein mogelijk te maken.