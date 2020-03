Alle scholen vanaf vandaag dicht, horeca sinds gisteravond 18:00 uur

Zondag maakte de regering bekend dat basisscholen, middelbare scholen, universiteiten en hbo-opleidingen hun deuren moeten sluiten. Alle bestaande maatregelen worden verlengd tot 6 april.

Volgens onderwijsminister Arie Slob is veel onderwijzend personeel al uitgevallen, omdat mensen ook met lichte klachten thuis moeten blijven. Het is daardoor voor scholen niet langer mogelijk onderwijs te blijven verzorgen. Ook spelen grote zorgen die leven bij onder anderen ouders en leerkrachten een rol bij het besluit.

Voor kinderen van ouders die in vitale beroepen werken, zoals in de zorg of bij de hulpdiensten, wordt opvang geregeld, zodat ze aan het werk kunnen blijven. Veel scholen hadden aangedrongen op het sluiten van de scholen.

Horeca en sportclubs

Cafés, restaurants en sportclubs gingen gisteravond vanaf 18.00 uur al dicht om verspreiding van het virus tegen te gaan. Dezelfde regelt geldt voor coffeeshops en seksclubs. Volgens het kabinet worden ondernemers die dankzij de maatregelen in de problemen komen 'niet in de steek gelaten.'

Dit weekend bleek dat veel mensen weinig boodschap hadden aan de adviezen om een beetje uit elkaars buurt te blijven. In veel steden en dorpen zaten horecagelegenheden en terrassen vol.