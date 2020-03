Steeds meer scholen sluiten deuren, vanmiddag spoedoverleg over landelijke sluiting

Steeds meer scholen in Noord-Holland besluiten om morgen niet open te gaan vanwege het coronavirus. Vanmiddag moet er meer duidelijkheid komen over een algehele schoolsluiting. Het kabinet spreekt daar straks over.

Adobe Stock

Het ROC Horizon College, met vestigingen in Alkmaar, Heerhugowaard, Hoorn en Purmerend, heeft zojuist bekendgemaakt geen lessen meer te verzorgen op locatie. De maatregel gaat morgen in en geldt tot en met 31 maart. "We zetten alles in het werk om studieachterstand bij studenten te voorkomen en examinering mogelijk te maken", laat de school weten. Andere scholen Ook het ROC Kop van Noord-Holland laat weten dat er 'verdergaande maatregelen' worden genomen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Tot en met 20 maart worden studenten niet meer op school verwacht, maar mogelijk wordt deze maatregel verlengd. Het Nova College in Kennemerland besloot vrijdag al de deuren gesloten te houden. Andere scholen kwamen toen ook met maatregelen tegen het coronavirus. Zo lieten de Europese School in Bergen en de International School of Amsterdam in Amstelveen weten de deuren te sluiten. Spoedbijeenkomst De regering komt vanmiddag met spoed bijeen om alsnog een algehele sluiting van de scholen te bespreken. Gisteren riepen medisch specialisten op om alsnog alle scholen te sluiten vanwege de verspreiding van het coronavirus.

Vorige week besloot het kabinet tot verregaande maatregelen om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te beperken. Nederlanders werden onder meer opgeroepen om waar kan thuis te werken en om sociale contacten te vermijden. De scholen konden volgens het kabinet wel open blijven. Op die manier kunnen ouders die werken in de zorg, of bij de politie gewoon aan het werk blijven. Overleg om 14.00 uur Uit een steekproef onder schoolleiders zou echter blijken dat 70 procent vóór sluiting is. Daar komt nu de oproep van medisch specialisten nog eens bij.

💬 OPROEP: Kom jij in de problemen door een schoolsluiting? Werk jij in de zorg, bij de politie of heb je een andere baan waardoor je niet thuis kan blijven? We horen graag je verhaal. Stuur ons een appje op 0630093003.

Het kabinet overlegt vanmiddag op het ministerie van Volksgezondheid en met de Federatie Medisch Specialisten, organisaties van ziekenhuizen en het RIVM. In Haagse kringen wordt verwacht dat er vanmiddag zal worden besloten om de scholen vanaf morgen alsnog te sluiten. Het overleg is om 14.00 uur.