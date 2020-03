Noordkop & Texel Tekort dreigt voor voedselbank door coronacrisis: "Dit is nog maar de eerste week"

DEN HELDER - Er dreigt een tekort aan producten voor de voedselbank in Den Helder. Als gevolg van de coronamaatregelen ligt de aanvoer vanuit het distributiecentrum in Amsterdam stil. "Dit is nog maar de eerste week. Geen idee hoe lang we dit volhouden."

ANP

Het was wel even schrikken voor Nico Bais, voorzitter van de voedselbank Den Helder: "Het probleem is deze week ontstaan. We willen de voedselbank openhouden voor onze cliënten die toch al kwetsbaar zijn, maar als de bulk vanuit het distributiecentrum wegblijft wordt dat lastig. We zullen onze reserves moeten aanspreken."

Quote "Als er bedrijven of horeca zijn die voedsel over hebben, dan kunnen ze ons bellen." nico bais - voedselbank den helder

Inmiddels hebben voedselbanken uit de regio de eerste noodhulp geleverd en ook de marine zal bijspringen, maar dat zal op de lange termijn niet genoeg zijn. Bais doet daarom een dringende oproep: "Als er bedrijven of horeca zijn die droog voedsel over hebben dan kunnen ze ons bellen."