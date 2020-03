Bond van Oranjeverenigingen: "Zoek alternatief voor Koningsdag"

NOORD-HOLLAND - Ondanks dat het ene grote evenement na het andere wordt afgelast, lijkt er nog weinig duidelijkheid over Koningsdag op 27 april. De Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen adviseert nu grote publieksevenementen niet door te laten gaan. Toch is de bond ook hoopvol.

"Als Bond van Oranjeverenigingen kunnen wij niks verbieden, alleen maar adviseren", zo licht secretaris Dick Steenks toe. "Toch lijkt het ons raadzaam grote publieksfeesten af te lassen. Mensen willen elkaar immers niet besmetten."

Er lijkt gehoor gegeven te worden aan het advies. Zo werd vandaag duidelijk dat Koningsdag in Wijk aan Zee niet doorgaat. Ook is de kans groot dat Koningsdag in Amstelland wordt afgeblazen. De gemeenten komen aanstaande donderdag bijeen om daar een beslissing over te nemen.

Ook andere feestdagen

Naast Amstelland zijn er meerdere gemeenten die hun hoofd buigen over het feit of evenementen op Koningsdag kunnen plaatsvinden. Gooise burgemeesters en wethouders breken hun hoofd niet alleen over Koningsdag, maar denken ook na over andere feestdagen: "Het gaat niet alleen om Koningsdag, maar ook over bijvoorbeeld de Lintjesregen, Dodenherdenking, Bevrijdingsdag, Veteranendag en ga zo maar door", vertelt een woordvoerder van de gemeente Gooise Meren.

Ook in de rest van de provincie is het nog niet duidelijk of Koningsdag door kan gaan. Oranjeverenigingen in de Noordkop, West-Friesland, Alkmaar, Haarlem en Zaanstreek-Waterland wachten gespannen op een besluit. Mocht het worden afgeblazen zullen de verenigingen moeten nadenken over een andere manier van vieren.

Alternatief

"We zijn aan het zoeken naar veilige alternatieven. Het liefst organiseren we iets landelijks waarmee we ouderen of het zorgpersoneel in het zonnetje kunnen zetten bijvoorbeeld", laat de Bond van Oranjeverenigingen weten.

Om hier handen en voeten aan te geven komt het bestuur van de bond binnenkort virtueel 'bij elkaar'. "Wij worden als bestuur nu al enthousiast. Steek nu juist de vlag uit; niet alleen om de verjaardag van de koning te vieren, maar ook voor al die hulpverleners die zich voor ons inzetten", valt er te lezen op de website van de bond.

"Vele Nederlanders zien Koningsdag als een waardevol moment van gemeenschapszin. Het is boeiend om te bezien hoe dit op een nieuwe en veilige manier vorm kan krijgen", benadrukt de bond.