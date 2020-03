Noord-Hollanders massaal in actie na 'corona-lockdown'

NOORD-HOLLAND - Heel Nederland ligt de komende weken plat door de maatregelen tegen het coronavirus. Voor sommigen een reden om te hamsteren, voor anderen juist een reden om de mensheid van zijn beste kant te laten zien.

In de hele provincie zetten betrokken inwoners bijzondere hulpacties op om hun medemens tijdens deze crisis een hart onder de riem te steken. Cateraar Ingrid uit Amstelveen vindt het bijvoorbeeld maar niks om de hele dag voor zich uit te staren. Daarom staat zij urenlang in de keuken om soep te maken voor mensen die wel een opkikker kunnen gebruiken.

Quote "Ze kan de deur niet uit en heeft op dit moment geen mensen die voor haar kunnen zorgen" ingrid uit amstelveen

"Ik ben soep aan het maken, en dat ga ik bij mensen langsbrengen. De gelukkige is een dame van middelbare leeftijd die al een paar weken heel erg ziek is. Ze kan de deur niet uit en heeft op dit moment geen mensen die voor haar kunnen zorgen. Dus ik ga haar even soep brengen!", vertelt Ingrid tegen de verslaggever van NH Nieuws. Tekst gaat verder onder de video

NH Nieuws

Basketbalvereniging Triple Threat uit Haarlem pakt het nog wat grootschaliger aan. "Al onze activiteiten zijn gestopt. Wij hebben natuurlijk super veel vrijwilligers die nu stilzitten en die willen de handen uit de mouwen steken voor mensen die het goed kunnen gebruiken", vertelt Philip Schemmekes van de vereniging.

Quote "We helpen de medemens en we leren de jongeren ook nog eens hoe ze anderen kunnen helpen in zo'n crisissituatie" philip schemmekes, triple threat

Met hun eigen bus willen ze nu boodschappen gaan langsbrengen bij mensen die nu even niet zelf de deur uit kunnen. En dat is nog best een operatie. "We hebben bezorgers nodig, het moet gepland worden. Dat gaan we niet alleen doen, maar juist met de jongeren. Dan helpen we de medemens en leren we de jongeren ook nog eens hoe ze anderen kunnen helpen in zo'n crisissituatie." Facebookgroep Susan Roelofs richtte de groep 'Corona Buurthulp Gooi en Wijdemeren' op voor mensen uit haar eigen regio. Ze wilde graag wat mensen helpen en werd overspoeld met reacties. Niet alleen van mensen die hulp nodig hadden, maar ook juist van mensen die hun hulp aanboden.

"Mensen willen oppassen, de hond uitlaten, extra boodschapjes doen of zelfs koken", vertelt Susan. Een man van 92 schakelde de hulp van Susan gisteren, op zijn verjaardag, in. "Hij vertelde aan de telefoon dat hij de hongerwinter nog had meegemaakt en dat hij toen tulpenbollen moest eten. Hij wilde dat heel graag niet nog een keer meemaken, dus ik heb ook tegen hem gezegd dat we ervoor gingen zorgen dat dat niet ging gebeuren." In West-Friesland werden meerdere vergelijkbare Facebookgroepen opgericht. De groep 'Coronahulp- en aanbod West-Friesland' van Ron Laan is populair: maarliefst 1.450 mensen meldden zich aan. "Dit bewijst dat in tijden van nood mensen veel saamhoriger zijn en dat we daardoor iets moois voor elkaar kunnen doen." 'Coronahulp' Gisteren sprak NH Nieuws al met Beverwijker Jan van Kempen, die een speciale website, Heldnodig.nl, startte waar mensen hun hulpvragen kwijt kunnen tijdens deze crisis. De site is vooral bedoeld voor ouderen of werkende mensen, die vanwege het virus geen mogelijkheden hebben om bijvoorbeeld boodschappen te doen. "Of het nou om boodschappen gaat, of om oppas. Alles kan, zolang het maar bijdraagt aan het doel om kwetsbare mensen te beschermen, en mensen in belangrijke beroepen aan het werk te houden", valt te lezen op de site.