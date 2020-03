Amerikanen (en een Canadees) ontvluchten Nederland: "My family is going nuts"

SCHIPHOL - De Amerikaanse president maakte vannacht bekend dat vanaf morgen geen passagiersvliegtuigen tussen de Verenigde Staten en Europa mogen vliegen. Veel Amerikanen in Nederland moeten halsoverkop terug naar de VS en verzamelden zich op Schiphol.

Een andere Amerikaanse toerist was liever in Nederland gebleven: "We zijn hier sinds gisteren. Onze familie liet ons vanmorgen weten dan onze fantastische president alle vluchten van en naar Europa heeft geschrapt. Ik hou wel van avontuur, maar ik ben hier met mijn tante", legt ze uit. "Gelukkig begeven we ons onder kalme en rustige Nederlanders."