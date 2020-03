Grote gevolgen voor Schiphol door inreisverbod VS: "Dit gaat er inhakken"

Het inreisverbod van de Verenigde Staten voor alle Schengenlanden van Europa, inclusief Nederland, zal een grote impact hebben op Schiphol. Vanaf zaterdagochtend 04.59 uur Nederlandse tijd komen Europeanen vanwege de corona-uitbraak het land voorlopig niet in.

NH Nieuws/Doron Sajet

Schiphol is de grootste thuisbasis buiten de VS van Delta Air Lines, een belangrijke partner van KLM. Schiphol en KLM beraden zich momenteel over de maatregel. KLM vliegt dagelijks naar zeker elf bestemmingen in de Verenigde Staten. Het Amerikaanse Delta Air Lines voert in totaal 21 vluchten per dag uit van Nederland naar elf bestemmingen in de VS. Beide maatschappijen zorgen voor talloze passagiers op Schiphol die op KLM- en Delta-vluchten overstappen. Een woordvoerster van KLM laat NH Nieuws weten uit te zoeken wat de Amerikaanse maatregel voor de maatschappijen gaat betekenen.

"Dit gaat er inhakken. Waarschijnlijk zullen veel vluchten worden geschrapt. Veel passagiers die op Schiphol overstappen naar Amerika, komen uit een ander EU-land die de komende tijd niet welkom zijn in de VS", zegt NH Nieuws-luchtvaartverslaggever Doron Sajet. "Het is een mega-belangrijke luchthaven voor Amerika naar de rest van Europa en andersom." Naast KLM en Delta vliegen ook American Airlines en United Airlines dagelijks van en naar Schiphol. Het door president Trump aangekondigde inreisverbod geldt zeker 30 dagen. 'Dramatisch voor de reiswereld' Het inreisverbod heeft volgens reisbrancheorganisatie ANVR dramatische gevolgen, aldus directeur Frank Oostdam in het NOS Radio 1 Journaal. "De afgelopen dagen buitelde het ene na het andere aangepaste reisadvies ovr elkaar heen. Maar dit ist och wel een hele flinke domper voor ons, de vakantiegangers en ook voor zakelijke reizigers."

Oostdam gaat ervan uit dat mensen hun reis kunnen annuleren. "Als luchtvaartmaatschappijen niet meer kunnen vliegen en reisorganisaties hun reizen niet meer uit kunnen voeren, krijgen mensen hun geld terug en kunnen ze kosteloos annuleren. Het is voor de reiswereld een dramatische situatie. We zien dat het hele grote gevolgen gaat hebben voor de sector en de medewerkers. Ik maak mij daar grote zorgen over. Dit is echt dramatisch voor Nederland." In kaart brengen Schiphol waarschuwt reizigers op haar en app voor het inreisverbod. De luchthaven zegt op dit moment met de luchtvaartmaatschappijen in overleg te zijn om in kaart te brengen wat dit voor passagiers gaat betekenen. Dat het Amerikaanse Delta een van de grootste luchtvaartmaatschappijen op Schiphol is, laten we in de onderstaande uitzending van NH Airtime zien.