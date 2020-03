Voet of elleboog op Schiphol? "Ik ga haar heel erg kussen!"

Steeds meer landen kiezen voor strenge maatregelen om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, bijvoorbeeld door reizigers te weren of in quarantaine te plaatsen. Dit soort maatregelen zijn in Nederland nog niet aan de orde en is op Schiphol iedereen nog welkom.

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

Wel worden iedere dag meer vluchten van en naar Schiphol geschrapt, maar dat heeft voornamelijk economische redenen. De vraag naar vliegtickets is gekelderd zodat luchtvaartmaatschappijen noodgedwongen hun vloot aan de grond zullen gaan houden. KLM maakte vandaag bekend Milaan, Venetië en Napels in de ban te doen, bovenop de al geschrapte vluchten in Italië en China.

In de aankomsthallen van Schiphol is het ook opvallend rustig, maar nog steeds komen er vluchten vanuit de hele wereld aan op de luchthaven. Vrienden of familieleden die in de aankomsthal op reizigers staan te wachten vinden niet dat Nederland bepaalde nationaliteiten, zoals Chinezen en Italianen, moet gaan weren. Wel vinden ze dat passagiers bij aankomst gecheckt moeten worden, bijvoorbeeld op koorts.

Schermen

Schiphol volgt de richtlijnen van het RIVM en de GGD en houdt het op waarschuwingsschermen boven de bagagebanden. Daarop staat dat passagiers met coronavirusverschijnselen contact moeten opnemen met een dokter. De site van Schiphol wordt wel regelmatig bijwerkt met corona-informatie voor reizigers.

Voeten, ellebogen of toch kussen?

En dan nog dat advies van premier Rutte: geef elkaar geen hand, dus ook niet op Schiphol. En juist op Schiphol wordt er nogal wat afgeschud, gekust en geknuffeld. Hier en daar wordt het 'voetje' als begroeting wel ingezet, maar de meeste door ons gevraagde mensen zien een elleboog of een voet bij het weerzien van hun familieleden niet zitten: "Ik ga haar heel erg kussen!"