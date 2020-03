Schiphol pakt aanvliegroutes aan om geluidshinder te beperken

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

Volgens Schiphol en LVNL zullen de maatregelen het "woon- en leefklimaat verbeteren" en lopen ze vooruit op het kabinet met hun plannen om de geluidshinder te beperken. Minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur geeft Schiphol vanaf volgend jaar weer de mogelijkheid te groeien, na jaren tegen het maximum aantal jaarlijkse vliegbewegingen van 500.000 te hebben gezeten. Voorwaarde was wel dat de hinder voor omwonenden moet afnemen.

In hun nopjes

Schiphol en de luchtverkeersleiding zijn zelf in hun nopjes over de aangekondigde maatregelen: "Het programma heeft naar verwachting een positief effect op het terugdringen van geluidshinder en de beleving daarvan in zowel de binnen- als buitengebieden rond Schiphol." De vraag is of de omgeving er net zo blij mee zal zijn. Voor veel inwoners van onder meer Aalsmeer, Uithoorn en Amstelveen kan minder geluidshinder alleen bereikt worden door het aantal vliegbewegingen fors terug te brengen.

Kritisch

Niet alleen omwonenden zijn buitengewoon kritisch, ook gemeenten en meerdere Tweede Kamerfracties willen dat Schiphol pas op de plaats maakt. Als het om groei gaat, staan de luchtvaartsector en omwonenden en gemeenten vaak lijnrecht tegenover elkaar. Zo kregen de vertegenwoordigers van Omgevingsraad Schiphol, met daarin onder meer bewoners, gemeenten en de luchtvaartsector, het vorig jaar niet voor elkaar om met een groeiadvies voor de minister te komen.

Baangebruik

Om geluidshinder te voorkomen, willen Schiphol en LVNL de Aalsmeerbaan, Buitenveldertbaan en Zwanenburgbaan minder inzetten. Die drie banen zijn officieel al 'niet preferent', wat inhoudt dat ze minder vaak gebruikt zouden mogen worden dan de Kaagbaan en de Polderbaan. In de praktijk worden die banen veel vaker ingezet dan de omgeving lief is.

's Nachts moeten de Polderbaan en Kaagbaan anders worden gebruikt. Vliegtuigen zullen de Polderbaan hoger moeten aanvliegen en de Kaagbaan zal minder in noordoostelijke richting worden gebruikt, als er een andere landingsbaan in onderhoud is.

minderhinderschiphol.nl

Schiphol en LVNL bieden omwonenden nog ruimte om te reageren en hebben daarvoor de site minderhinderschiphol.nl gelanceerd. Er zullen ook bijeenkomsten worden georganiseerd.