Blije bewonersgroep Schiphol mag niet meepraten over toekomst luchthaven

SCHIPHOL - Bewonersgroep 'Wij wonen en werken bij Schiphol' heeft een brandbrief geschreven aan premier Rutte en minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur. De groep is teleurgesteld dat zij niet mag meepraten over de toekomst van de luchtvaart en vindt dat er alleen geluisterd wordt naar klagende omwonenden.

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

De bewonersgroep is in 2018 opgericht en geeft een stem aan omwonenden die wel blij zijn met Schiphol. De lancering van de groep ging gepaard met een online petitie en kreeg meteen een stortvloed aan kritiek over zich heen. Tegenstanders noemden de nieuwe bewonersorganisatie 'onbetrouwbaar'. De webpagina van de petitie was namelijk geclaimd en betaald door de Vereniging Nederlands Cabinepersoneel, de vakbond voor stewards en stewardessen, waar ook initiatiefnemer Jürgen Nagelkerke lid van is. Ook vinden de tegenstanders dat voorstanders van de groei van Schiphol al genoeg vertegenwoordigd zijn, door ondere KLM en Schiphol zelf.

Ondanks het wantrouwen van andere bewonersgroepen zet 'Wij wonen en werken bij Schiphol' haar plannen door en wil een stem in het overleg met de minister over de toekomst van de luchtvaart in Nederland. Die stem krijgt de groep niet en beklaagt zich nu in een brandbrief aan het Kabinet.

Niet serieus genomen

"Wij zijn teleurgesteld over het feit dat het kabinet ons niet aan tafel wil hebben om mee te praten over de toekomst van de luchtvaart. Op 28 maart 2019 werden wij door minister Van Nieuwenhuizen ontvangen en werd ons toegezegd dat we mee mochten praten over onder andere de nieuwe Luchtvaartnota. We zijn nu bijna elf maanden verder en zijn niet uitgenodigd voor verdere gesprekken. We zijn niet betrokken bij de Luchtvaartnota en bewonersgroepen die tegen de groei van luchtvaart zijn, worden wel betrokken en krijgen een gewillig oor." De groep voelt zich niet serieus genomen.

5500 omwonenden

Nagelkerke wil dat Van Nieuwenhuizen zijn organisatie alsnog toelaat tot de gesprekken die moeten leiden tot de Luchtvaartnota, met daarin een toekomstvisie voor de komende dertig jaar. Het platform zegt namens 5500 omwonenden te spreken die positief staan tegenover de groei van Schiphol en de opening van Lelystad Airport. Nagelkerke wil dat het Kabinet zich aan het regeerakkoord houdt waarin staat dat groei na 2020 weer mogelijk moet zijn.

Onlangs bood Nagelkerke ook al als vertegenwoordiger van de ondernemingraad van KLM de Tweede Kamer een petitie aan, namens alle 36.000 KLM'ers. De luchtvaartmaatschappij wil dat er snel een besluit wordt genomen over Schiphol en Lelystad Airport. Dat besluit wordt steeds naar voren geschoven door nieuwe obstakels zoals de stikstofcrisis.