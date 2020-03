Impact van Corona op Schiphol: 'Amerika is belangrijkste markt voor KLM'

Wat betekent dit inreisverbod voor piloten en cabinepersoneel?

Van Doesburg: "Dat is nog een grote vraag. Amerika is de belangrijkste markt voor KLM en Schiphol is een hele belangrijke verbinding tussen Amerika en Europa. Er gaat zeker een effect zijn, maar op dit moment wachten we af hoe groot de problemen zijn volgens werkgevers. We gaan er vanuit dat het een behoorlijke impact zal hebben op het personeel dat hier werkzaam is. Niet alleen in de cockpit, maar ook op de grond. Er werken duizenden mensen in de beveiliging, schoonmaak, afhandeling, etc. Die hebben ook allemaal een baan, omdat Schiphol een grote overstaphaven is."

Wat doet Schiphol om besmetting te voorkomen?

Van Doesburg: "Eigenlijk zijn er maar heel weinig maatregelen getroffen. Dat baart een heleboel mensen zorgen, ook mensen die hier werkzaam zijn. Je mag elkaar natuurlijk geen hand geven, want dat mag in de rest van het land ook niet. Beveiligers mogen tegenwoordig alle passagiers met handschoenen aan fouilleren, maar ze komen er soms achter dat er niet genoeg handschoenen zijn. Werknemers vragen zich af wat Schiphol doet om besmetting te voorkomen. Veel van hen staan in direct contact met reizigers. Wij hopen op meer duidelijkheid en openheid, om besmetting actief te kunnen voorkomen."

Kan ik familie gewoon ophalen op Schiphol?



Van Doesburg: "Ja, dat kan. We zien hier dat een heleboel mensen worden opgehaald en weggebracht. Je kunt gewoon je auto parkeren en hebt toegang tot de aankomst- en vertrekhal. Dat is allemaal geen probleem. Daarnaast is het wel een stuk rustiger dan normaal."