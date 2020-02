RIVM: Besmette vrouw uit Diemen heeft mild ziektebeeld

"Het coronavirus heeft een heel scala aan symptonen. Van heel mild tot heel ernstig. Bij het ernstigste spectrum heb je de mensen die opgenomen moeten worden met een ernstige longontsteking. Of mensen die echt op de intensive care moeten belanden en daar behandeld worden", vertelt Aura Timen van het RIVM tegen de NOS .

Vrouw uit Diemen is tweede patiënt met corona in Nederland

Vrouw uit Diemen is tweede patiënt met corona in Nederland

De vrouw hoeft dus niet in quarantaine te verblijven: "Bij lichtere spectrum heb je mensen die last hebben van koorts, hoesten, kortademigheid die thuis kunnen verblijven en de ziekte thuis kunnen uitzieken. Bij de patient uit Diemen is er sprake van zo'n milder ziektebeeld", legt Timen uit.

De GGD in Amsterdam is inmiddels een contactonderzoek is gestart om te achterhalen met wie de vrouw de afgelopen tijd contact heeft gehad.