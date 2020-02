Dijklander Ziekenhuis laat isolatiekamer voor coronapatiënten zien

HOORN/PURMEREND - Het RIVM maakte vanmorgen bekend dat een vrouw uit Diemen het coronavirus heeft. Patiënten die besmet zijn met het coronavirus kunnen onder andere in het Dijklander Ziekenhuis behandeld worden. Internist-infectioloog Joost Vermeulen geeft NH Nieuws een kijkje in een isolatiekamer.

Locatie Purmerend telt zes isoleerkamers en in Hoorn zijn er 27. Het zijn éénpersoonskamers waar je via een sluis binnenkomt. In de sluis liggen handschoenen, een mondkapje, bril en jas klaar. En voordat je weer naar buiten gaat gooi je die veiligheidskleding weg. Door de luchtdruk in de sluis kunnen bacteriën niet naar buiten.

"Wij zijn altijd voorbereid op mensen die een virus bij zich dragen dat besmettelijk is, zoals de griep. Dus de voorzorgsmaatregelen hadden we al", legt dokter Vermeulen uit in één van die kamers. Voor het verpleegkundig personeel zijn de kamers niet nieuw: patiënten met andere besmettelijke infectieziektes worden ook in zo'n isoleerkamer behandeld.

De voorbereiding op een corona-epidemie is voor het Dijklander ziekenhuis grotendeels gelijk aan die voor de griepepidemie. "Het enige verschil is dat we niet weten hoe groot de uitbraak zal zijn. Waar iedereen natuurlijk bang voor is, is dat veel mensen tegelijk ziek worden."

Mocht het zo zijn dat alle 33 isolatiekamers vol zijn, wordt er overlegd met ziekenhuizen in de buurt. "Stel er is een grote uitbraak, dan moeten we op een andere manier mensen verplegen. Bijvoorbeeld meerdere mensen op één kamer." Maar dokter Vermeulen heeft tot nu toe geruststellende woorden. Naar verwachting zullen de meeste mensen die de ziekteverschijnselen hebben gewoon thuis kunnen blijven.

"Ik denk persoonlijk dat er vast wel mensen in ons ziekenhuis terecht zullen komen. Of dat er heel veel zullen zijn vraag ik me af", legt hij uit. "We zien nu dat de epidemie over de wereld lijkt af te vlakken. En belangrijker nog is dat de meeste mensen die het virus oplopen helemaal niet zo ziek worden." Zorgverleners zijn er klaar voor Dokter Vermeulen en veel van zijn collega's zien er niet tegenop om wellicht in aanraking te komen met het virus. "Veel mensen zullen het misschien ook wel interessant vinden om daarbij betrokken te zijn. Andere mensen zijn misschien ook wel een beetje ongerust. Maar met jas, masker en bril ben je goed beschermd." Denk je besmet te zijn met het coronavirus, neem dan telefonisch contact op met de huisarts of de GGD. Er is geen specifieke behandeling en de meeste mensen genezen weer van een infectie.